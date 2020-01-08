В Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира

В программе этапа болельщиков ждет пятничный мужской спринт, далее в субботу пройдут женская и мужская эстафеты, а в воскресенье спортсменам предстоит испытать себя в масс-стартах.
Стоит напомнить, что всего в нынешнем сезоне биатлонистам предстоит выступить на девяти этапах Кубка мира. После четвертого этапа в Оберхофе последуют немецкий Рупольдинг, словенская Поклюка, чешский Нове Место, финский Контиолахти и новержский Хольменколлен. Также в зачет пойдет и чемпионат мира в итальянском Антхольце, который пройдет с 23 по 28 февраля.
В Оберхофе мы ждем хорошего выступления от наших спортсменов. У мужчин главная надежда - Александр Логинов. В общем зачете он пока идет на шестом месте, но стремится навязать борьбу таким признанным мастерам, как норвежские братья Бе, французы Фийон Майе и Мартен Фуркад. Тем более что в прошлом году именно Логинов выиграл оберхофский спринт. Тогда Саша не допустил ни единого промаха и опередил Йоханнеса Бе и шведа Себастьяна Самуэльссона.
У женщин в борьбе за "Хрустальный глобус" лучшая из наших Светлана Миронова пока на десятом месте.
К слову, в составе женской команды произошла вынужденная замена. Чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт из-за болезни вынуждена была пропустить этап в Оберхофе, и решением тренерского штаба ее заменит Анастасия Поршнева, которая ранее была включена в состав российской команды на январские этапы Кубка IBU.
Помимо Поршневой в первом январском этапе Кубка мира за Россию выступят Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
Тем временем старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров сообщил агентству ТАСС, что Каримулла Халили однозначно выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии.
Ранее 21-летний Халили был включен в основной состав национальной команды на январские этапы Кубка мира.
"Мы решили не дергать его, в состав на юниорский чемпионат мира он включен тренерским решением, без отбора", - сказал Белозеров.
Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля.