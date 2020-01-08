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08.01.2020 09:55
Рубрика: Экономика

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Текст: Марина Гусенко
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью "РГ", какая отечественная продукция может конкурировать, благодаря высокому качеству на мировом рынке.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - рассказывает Максим Протасов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В России появится своя система сертификации органической продукции

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей. Также по словам Протасова, Россия успешно конкурирует с США на рынке круглого риса.

"Мы постепенно учимся производить качественные сыры, хорошее вино. Надеюсь, мы станем конкурентны и по органической продукции", - добавил он.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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