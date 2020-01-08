В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.

Как отмечается на сайте ведомства, особенности рациона пожилых людей связаны, в частности, с тем, что к 60-ти годам в организме человека происходят определенные изменения. Поэтому питание должно быть ограниченным по калорийности. Пожилые люди должны меньше употреблять животные жиры, простые сахара и соль, но при этом получать необходимое количество незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, растительных стеринов, пищевых волокон, витаминов, кальция, калия, магния, железа, цинка, хрома и других микронутриентов.

"Средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет - менее 2300 ккал, для женщин - менее 2000", - отмечают эксперты.

При этом белки следует употреблять сбалансировано. Половина белка должна иметь животное происхождение, а растительные масла должны составлять не меньше 50 процентов жиров. Предпочтительно использовать, например, оливковое масло. Рекомендуемые углеводы должны быть представлены в основном полисахаридами (крахмал). Кроме того, названа суточная норма пищевых волокон. Она составляет 25-30 грамм.

Также отмечается, что в пожилом возрасте особое значение имеют обогащенные продукты и БАДы. Специалисты рекомендуют пожилым людям придерживаться четырех- или пятиразового дробного питания. А тем, кто страдает хроническими заболеваниями в стадии ремиссии и при обострении, следует по согласованию с врачом соблюдать диету.