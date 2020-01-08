В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

Новости

Фото, видео: Оливия Уайлд вышла в свет в платье от российского дизайнера 13:57
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше 13:49
Пожар в новосибирском торговом комплексе попал на видео 13:42
Украинские эксперты уверены в исправности разбившегося в Иране самолета 13:40
Внедорожник Aurus Komendant поймали иностранные "шпионы" 13:36
МИД РФ выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 13:32
"Спартак" не собирается переносить сборы из ОАЭ и Катара 13:27
Видео: Челентано отметил 82-летие зажигательным танцем 13:23
Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси 13:21
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США 13:19
Трамп сделал первое заявление после ракетного удара Ирана по базам США 13:13
Аналитики выяснили, кто боится потерять работу в новом году 13:02
В Москве младенец получил ожоги от фена 12:56
Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за гололеда 12:42
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией 12:35
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана 12:35
Toyota вернет кроссовер Venza в линейку моделей 12:30
В Иране заявили, что жертв авиакатастрофы будет сложно опознать 12:24
На Ладожском озере появились "ледяные блюдца" 12:22
Названы популярные портовые города РФ для летних поездок в 2020 году 12:18
Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах 12:17
Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева 12:16
Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном 12:13
"Шальке-04" намерен приобрести нападающего "Ростова" Шомуродова 12:12
Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 12:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 13:06
Рубрика: Власть

В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

Текст: Ольга Игнатова
Правительство определило этапы маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности. Соответствующие постановления опубликованы сегодня на сайте кабмина.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

С 8 января 2020 запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом отраслевыми постановлениями предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы.

Обязательную маркировку лекарств введут с 1 июля 2020 года

Так, производители и импортеры духов и туалетной воды до 31 марта 2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой в Россию. Но до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных остатков.

Производители и импортеры фотоаппаратов обязаны зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля нынешнего года. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября.

С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года нужно будет промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года.

С 1 января 2021 года запрещается оборот немаркированных товаров легкой промышленности. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
В январе начнется эксперимент по маркировке минеральной воды

Правительством также определен режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания.

"Сейчас система маркировки генерирует данные по миллиардам товаров от производства и до продажи. Информация о движении товара позволит производителям в несколько раз повысить эффективность дистрибуции и, как следствие, увеличит прибыль", - отмечает председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество. Ранее данная информация не была доступна производителям в "одном окне". Теперь бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Правительство Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
Аятолла Хаменеи назвал "пощечиной США" удары по американским базам в Ираке
Аэропорт в Одессе эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Госдуме рассчитывают на реакцию ООН на противостояние США и Ирана
В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией