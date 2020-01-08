В России начнут маркировать духи, одежду, фотоаппараты и шины

Правительство определило этапы маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности. Соответствующие постановления опубликованы сегодня на сайте кабмина.

С 8 января 2020 запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, при этом отраслевыми постановлениями предусмотрено поэтапное введение маркировки для каждой группы.

Так, производители и импортеры духов и туалетной воды до 31 марта 2020 года обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 октября 2020 года начнется обязательная маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой в Россию. Но до 30 сентября 2021 года разрешается реализация немаркированных остатков.

Производители и импортеры фотоаппаратов обязаны зарегистрироваться в системе маркировки до 29 февраля нынешнего года. С 1 октября оборот немаркированных фототоваров будет запрещен. До 1 декабря 2020 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 октября.

С 1 ноября 2020 года запрещается производство и импорт немаркированных шин, а также их продажа участниками оборота, работающими напрямую с производителями и импортерами. До 1 марта 2021 года нужно будет промаркировать товарные остатки, нереализованные до 1 ноября 2020 года.

С 1 января 2021 года запрещается оборот немаркированных товаров легкой промышленности. До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 года.

Правительством также определен режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания.

"Сейчас система маркировки генерирует данные по миллиардам товаров от производства и до продажи. Информация о движении товара позволит производителям в несколько раз повысить эффективность дистрибуции и, как следствие, увеличит прибыль", - отмечает председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество. Ранее данная информация не была доступна производителям в "одном окне". Теперь бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство.