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В Сеть попали скриншоты из отмененного "Ведьмака" от CD Project

Текст:   Богдан Бобров
08.01.2020,  
14:55
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Один из сотрудников польской компании CD Project отыскал диск с прототипом игровой адаптации серии романов Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Фотографией находки, датированной 2003 годом, он поделился в Twitter.

Больше того, у него даже получилось сделать несколько скриншотов из этого раннего билда.

Эта версия игры разрабатывалась на собственном движке, и была позже отменена. До релиза в 2007 году первый The Witcher добрался на модифицированном Aurora Engine от Bioware.

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Благодаря этим изображениям можно наглядно оценить, как выглядел "Ведьмак" до того, как стал великой игровой серией и спорной адаптацией от Netflix.

игры
Фото: Принтскрин с YouTube
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