В Сеть попали скриншоты из отмененного "Ведьмака" от CD Project

Один из сотрудников польской компании CD Project отыскал диск с прототипом игровой адаптации серии романов Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте из Ривии. Фотографией находки, датированной 2003 годом, он поделился в Twitter.

To dopiero znalezisko! Chyba jedna z ostatnich jeśli nie ostatnia wersja wiedźmina na silniku Mortyra :) pic.twitter.com/so9wnf0ex8 — Ryszard Chojnowski (@Ryslaw) 6 января 2020 г.

Больше того, у него даже получилось сделать несколько скриншотов из этого раннего билда.

I parę obrazków z wiedźminką. Chyba te wcześniej nigdzie się nie pojawiły pic.twitter.com/WdjottF8R0 — Ryszard Chojnowski (@Ryslaw) 6 января 2020 г.

Эта версия игры разрабатывалась на собственном движке, и была позже отменена. До релиза в 2007 году первый The Witcher добрался на модифицированном Aurora Engine от Bioware.

Благодаря этим изображениям можно наглядно оценить, как выглядел "Ведьмак" до того, как стал великой игровой серией и спорной адаптацией от Netflix.