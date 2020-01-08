Сборная России по хоккею с "серебром" вернулась с молодежного чемпионата мира, завершившегося на днях в чешской Остраве. В финале наши обидным образом уступили Канаде - 3:4. Впрочем, в московском аэропорту Домодедово, куда прилетела команда, парням все равно устроили чемпионский прием. До "золота" не хватило каких-то мелочей, но наши победили уже тем, что своей игрой не оставили равнодушными никого из болельщиков.

Да и ценность "серебра" принижать не стоит. В условиях дикой конкуренции, которая в молодежном хоккее продолжает расти, любая медаль - уже успех. Понятно, что сами игроки рассчитывали на большее и после финального матча были предельно подавленными, однако осознание важности достигнутого позже пришло и к ним.

- Изначально было тяжеловато после финала, но потом, когда пришли в себя, поняли, что это был праздник, - сказал, к примеру, голкипер сборной Амир Мифтахов официальному сайту Федерации хоккея России. - Мы получили огромное удовольствие от игры. Наслаждались моментом, таким составом, наверное, мы собрались последний раз. Все друг друга поблагодарили. Мы стали одной семьей на этом турнире. Близкими, братьями, родными. Просто пожелали удачи друг другу в дальнейшей карьере.

Уровень хоккея, который показала сборная России, высоко оценили и эксперты.

- Надо поздравить команду с серебряными медалями, которые они завоевали на турнире, где столько было приличных соперников. Наша же команда отличалась тем, что не мучилась, а играла в хоккей, что самое главное. Мы сейчас сказали ребятам в раздевалке, что они талантливые, что действительно играли, были одной из лучших команд, - подчеркнул президент ФХР Владислав Третьяк.

А специально для "РГ" своим мнением по поводу выступления российской "молодежки" поделился наш легендарный олимпийский чемпион, ныне вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский.

Сейчас, когда эмоции немного остыли, как считаете: это был удачный турнир для сборной России?

Валерий Каменский: Однозначно чемпионат мира российской сборной удался. Ребята показали хоккей очень высокого уровня. Заявили о себе как на индивидуальном уровне, так и на командном.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сказал, что наши играли в самый современный хоккей на турнире. Согласны с этим утверждением?

Валерий Каменский: Абсолютно согласен. Хоккей был яркий, красивый, и болельщикам он полюбился. Считаю, что сборная России была самой сильной на чемпионате мира.

Тогда чего все-таки не хватило команде Брагина, чтобы дотянуться до "золота"?

Валерий Каменский: Не хватило элементарной дисциплины в последние десять минут игры. Игровой дисциплины. Вот и все. Но это молодежный хоккей со всеми его эмоциями. Такое случается.

Вячеслав Быков удивился, что после выступления сборной России было много негативных оценок, "желчи", как он выразился. Для вас это тоже стало сюрпризом?

Валерий Каменский: Когда команда проигрывает в финале, к негативу, наверное, нужно быть готовым. Другое дело, что во всем следует соблюдать меру.

Многие отметили на МЧМ-2020 игру сборной России в позиционном нападении. Мол, на предыдущих молодежных турнирах наша команда не всегда проявляла себя в этом компоненте. А вы что думаете по этому поводу?

Валерий Каменский: Комбинационная игра по заданию была на очень высоком уровне. Ребята четко выполняли поставленные задачи. Это понравилось.

Персонально в составе нашей сборной кого-нибудь могли бы выделить?

Валерий Каменский: Не люблю говорить о ком-то отдельно. Все ребята играли с полной отдачей сил. И вот этот турнир, я считаю, дает им большие шансы заявить о себе как о мастеровитых игроках и проложить дальнейший путь в карьере. Не зря же на молодежные чемпионаты мира в огромном количестве съезжаются скауты, хозяева клубов. Считаю, что все наши игроки сумели обратить на себя внимание.

И все-таки, может, кто-то произвел на вас большее впечатление, чем остальные?

Валерий Каменский: Если уж так говорить, удивила вся команда. В которой, само собой, были лидеры: одни забивали, другие оборонялись, ловили на себя шайбу. На мой взгляд, наиболее зрелый хоккей продемонстрировал Александр Романов, который уже и за взрослый ЦСКА играет. Этот молодой человек показал игру настоящего лидера.

Валерий Каменский: Молодежный чемпионат мира - это шанс заявить о себе. Считаю, что все игроки сборной России его использовали

Один из тренеров "молодежки" - Игорь Ларионов посетовал, что многие игроки этой команды сейчас вернутся в свои клубы в КХЛ и будут прозябать в запасе. Мол, нужно с этим что-то делать, возможно, принимать некие искусственные меры. А вы что думаете на этот счет?

Валерий Каменский: Игрок должен показывать хоккей соответствующего уровня и добиваться места в составе. Тогда никакой тренер его не посадит и не будет держать на скамейке. Вот и все. Это живая конкуренция. Испокон веков так было.

По окончании молодежного чемпионата мира традиционно возникает вопрос о дальнейшем будущем главного тренера сборной вашего тезки Брагина...

Валерий Каменский: Считаю, что тренер, который сделал такую команду и из года в год дает результат, должен и дальше работать на своем посту на благо отечественного хоккея.