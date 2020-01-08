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08.01.2020 13:23
Рубрика: В мире

Видео: Челентано отметил 82-летие зажигательным танцем

Текст: Нива Миракян (Рим)

Любимец итальянской публики и один из самых влиятельных певцов в мире, легендарный Адриано Челентано восхитил многомиллионную армию поклонников в день своего 82-летия.

Фото: REUTERS
У Адриано Челентано вышел новый музыкальный альбом Adrian

Через два дня после праздника, который Челентано отметил 6 января, в сети появилось видео, на котором molleggiato ("человек на шарнирах") лихо отбивает чечетку, не взирая на почтенный возраст. Годы маэстро, похоже, не берут, он все также динамичен и подвижен как 40 лет тому назад. За кадром слышен голос любимой жены Челентано Клаудии Мори, которая сквозь смех называет своего знаменитого супруга "танцовщиком".

Видео с танцующим в миланском районе Дарсена Адриано выложил знаменитый хореограф Лука Томмазини.

Впервые Челентано выступил перед публикой в 1957 году, но слава пришла к нему в 1961, когда он выпустил композицию "Ventiquattromila baci". Параллельно с музыкальной карьерой, Адриано был всегда востребован в кино. А в прошлом году маэстро сумел покорить сердца итальянских телезрителей, выпустив новое шоу "Адриано", которое выходит на Canale 5.

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