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08.01.2020 20:46
Рубрика: Спорт

Второй отказ Овечкина играть в Матче звезд обеспокоил руководство НХЛ

Текст: Максим Домчев

Руководство Национальной хоккейной лиги обеспокоено решением Александра Овечкина второй год подряд отказаться от участия в Матче звезд. Боссы Лиги думают над тем, как исправить эту ситуацию.

Заместитель главы НХЛ Билл Дэйли признался, что Лига обеспокоена повторным отказом Александра Овечкина от участия в Матче звезд. Годом ранее за это россиянин получил одноматчевую дисквалификацию, однако и на этот раз уже заявил, что не выступит даже несмотря на то, что был выбран капитаном своего дивизиона. И снова капитан "Вашингтона" в виде наказания пропустит одну встречу регулярного чемпионата.

Фото: AP Photo/Matt Slocum
Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

"В прошлом году я был одним из тех, кто поддержал решение Овечкина пропустить звездный уик-энд. Он много сделал для развития популяризации НХЛ, - сказал Дэйли. - Однако на этот раз я категорически не одобряю решение игрока. Считаю, что нам с руководством профсоюза игроков нужно встретиться и обсудить проблему".

Руководство НХЛ опасается, что подобные отказы могут стать неприятной тенденцией. Тем более, что ранее уже были отказы от игроков, которые ссылались на проблемы со здоровьем, но затем играли за клубы.

"Не считаю, что нужно ужесточать наказание, - продолжил Дэйли. - Хотя нынешнее не является чем-то серьезным. Нам нужно совместно с профсоюзом сделать так, чтобы все сильнейшие хоккеисты НХЛ принимали участие в Матчах звезд, поскольку это является важным событием для всех".

Матч звезд НХЛ-2020 состоится 25 января в Сент-Луисе.

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