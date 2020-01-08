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08.01.2020 19:52
Рубрика: Экономика

Поток вышел на берег

Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт газа
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Старт работы газопровода "Турецкий поток" знаменует не только укрепление Россией своего положения на газовом рынке Европы, но и завершение очередного этапа диверсификации поставок отечественного "голубого топлива" за границу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Уверен, что "Турецкий поток" внесет существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, повышая их энергетическую устойчивость", - подчеркнул глава Минэнерго России Александр Новак.

Совокупная мощность двух ниток трубопровода составляет 31,5 млрд кубометров, из которых ровно половина предназначается Турции, а другая - странам Юго-Восточной и Центральной Европы. В Турцию поставки нашего газа идут с 2002 года через трубопровод "Голубой поток" мощностью 16 млрд кубометров.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Об этом сообщил глава болгарской компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов. "Поставки российского газа не только для нас, но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новый пункт пропуска", - сказал он. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии.

Запуск "Турецкого потока" вместе с "Северным потоком-2" должны завершить создание надежной и безопасной инфраструктуры для доставки газа в Европу, а также возможного дальнейшего наращивания экспорта в страны Старого Света. После запуска "Северного потока-2" суммарная мощность российских экспортных газовых маршрутов в западном направлении с учетом газотранспортной системы Украины составит 332,9 млрд кубометров. Это почти в полтора раза превышает прошлогодние объемы экспорта газа в Европу.

Главным преимуществом создаваемой системы российских газопроводов в ЕС является то, что почти половина их мощностей никак не связана с транзитом через другие страны. Кроме того, юридические ограничения Третьего энергопакета ЕС на прокачку газа через сухопутные продолжения наших морских газопроводов, после заключения транзитного договора с Украиной, уже не смогут серьезно снизить экспорт.

Помимо этого, согласно положениям того же Третьего энергопакета Россия сможет в будущем использовать 50% мощностей строящегося газопровода в Европу из Азербайджана (TAP). Еврокомиссия уже подтвердила это право. Это означает, что любое расширение этого трубопровода будет увеличивать потенциальные экспортные объемы отечественного газа, которые можно будет через него прокачивать.

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Турция занимает второе место среди европейских стран после Испании по потреблению сжиженного природного газа (СПГ). Причем российский СПГ Анкара не покупала. После запуска "Турецкого потока" вполне вероятно, что доля потребления СПГ в Турции упадет, поскольку его заменит трубопроводный газ из нашей страны.

Фактически для окончательного закрепления доминирующего положения российского газа в Европе останется запустить только "Северный поток-2". Несмотря на все сложности и препятствия, чинимые проекту со стороны США, даже противники газопровода признают, что он заработает уже в этом году. После его ввода Россия сможет сконцентрироваться на новых задачах - расширении поставок на восток трубопроводного газа и увеличении мощностей СПГ.

Фото: Иван Руднев/РИА Новости
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Исторически сложилось, что основным направлением экспорта газа со времен Советского Союза считалось западное. Этому способствовал как рост потребностей европейских стран в газе, так и развитие газотранспортной системы на территории СССР в 60-80-х годах ХХ века. Именно тогда была создана ее основная часть, сейчас принадлежащая Украине. Пропускная способность в страны ЕС по этому маршруту составляет 142,5 млрд кубометров в год. Причем вплоть до 1999 года, когда был запущен газопровод "Ямал - Европа", мощность которого составляет 33 млрд кубометров, транзит на запад через Украину оставался единственным путем доставки газа в Европу.

В первом десятилетии XXI века газовые конфликты с Киевом вынудили Россию проектировать и строить новые трубопроводы в ЕС. При этом спрос на газ здесь к концу нулевых годов фактически перешел в стадию стагнации. Но падение собственной добычи в западных странах и конкурентные преимущества российского газа оставили простор для увеличения экспорта отечественного сырья.

С другой стороны, на востоке бурный рост экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в большей степени использующих уголь для генерации электричества, привел к серьезным экологическим проблемам. В результате Китай, Индия, Япония, Южная Корея и некоторые другие государства были вынуждены всерьез задуматься о переходе на газ, как менее вредный для экологии ресурс.

Проблема в том, что из-за отсутствия достаточной инфраструктуры и в силу географического положения большинство государств не могли получать газ привычным для Европы способом, через трубопроводы. Выход был найден в виде СПГ, бурный рост потребления которого в последнее десятилетие произошел во многом благодаря именно этому географическому фактору.

Фото: AP Photo/Vahid Salemi
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Россия очень быстро среагировала на изменение географии спроса на "голубое топливо". Вопреки досужему мнению, наш "поворот на восток", или, как говорят, восточный вектор развития, объясняется в первую очередь экономическим расчетом, а не последствиями санкций США и ЕС. Уже построенный газопровод "Сила Сибири" сможет, когда выйдет на полную мощность, доставлять в Китай 38 млрд кубометров природного газа. Обсуждаются еще несколько маршрутов: "Сила Сибири-2" через горный Алтай, строительство трубопровода через Монголию, а также поставки газа в Китай с Дальнего Востока.

Сейчас рост экспорта газа связан с развитием стран АТР. В первую очередь Китая и в перспективе Индии. Для доставки газа в эти страны еще предстоит создавать как трубопроводную инфраструктуру, так и мощности для производства и транспортировки СПГ. Некоторые страны АТР, например Индия, почти полностью отрезаны от трубопроводов, и поэтому СПГ для них остается единственной возможностью уменьшить в экономике долю угольной генерации.

У России в регионе есть значительные преимущества над конкурентами. Географическое положение позволяет строить трубопроводы в Китай и возможно дальше. Большая ресурсная база в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке делает цены на отечественный продукт более низкими. Хорошие политические связи обеспечивают участие российских компаний в строительстве альтернативных маршрутов доставки газа в страны АТР. Например, если, наконец, будет принято окончательное решение по проекту газопровода Иран - Пакистан - Индия, то в нем уже оговорено участие "Газпрома".

За последние десять лет России удалось диверсифицировать экспорт газа. Теперь, даже если на каком-то маршруте возникнут проблемы, связанные с падением спроса, снижением цен или с введением каких-то ограничений, Россия сможет перенаправлять потоки сырья. И "Турецкий поток" одна из важных частей этой системы. У нашей страны появилась возможность выбирать более выгодные условия для работы, рынки сбыта и обходить искусственно созданные запреты.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Турецкий поток"

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