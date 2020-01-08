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08.01.2020 11:59
Рубрика: В мире

Зеленский поручил проверить гражданский флот после авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский поручил генпрокуратуре открыть дело по факту крушения Boeing-737 в Тегеране. Кроме того, будет проведена тщательная проверка всего украинского гражданского флота.

СМИ Ирана опубликовали списки погибших при катастрофе украинского лайнера

"Должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию. Должны отработать все возможные версии. Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка… всего гражданского флота", - написал украинский лидер в Telegram-канале.

При этом он призвал воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий вокруг авиакатастрофы. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - говорится в сообщении Зеленского в Facebook.

По словам украинского президента, уже подготовлены спецборты для отправки в Тегеран тел погибших, сейчас украинская сторона ждет согласования с Ираном для отлета.

Напомним, Boeing-737 авиакомпании "МАУ", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение после взлета из тегеранского аэропорта. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, выживших нет. По данным СМИ, большинство погибших - граждане Ирана.

В мире экс-СССР Украина <b>Крушение украинского Boeing в Иране</b> Авиакатастрофы

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