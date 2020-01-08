Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси

Финансовые институты Беларуси зафиксировали существенный прирост международных резервных активов республики. По предварительным данным, они составили $9 млрд 393,5 млн, сообщил БЕЛТА источник в Национальном банке страны, пояснив, что согласно документам денежно-кредитной политики на 2019 год, он должен был составить на начало текущего года не менее $7,1 млрд.

В целом по итогам прошедшего года международные резервные активы увеличились на $2,2 млрд (на 31,2%), в том числе за декабрь - на $234,7 млн (на 2,6%).

Пополнение золотовалютных резервов, пояснили в финансовом регуляторе, происходило в основном за счет "покупки иностранной валюты на торгах национальной валютно-фондовой биржи, поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте".

В Национальном банке уточнили, что совместно с кабинетом министров за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $4,2 млрд, в том числе в декабре около $355 млн.

В текущем году, в соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов с учетом погашения внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $7,3 млрд, полагает источник в Нацбанке.