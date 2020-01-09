Alai Oli дадут акустический концерт в клубе "16 тонн" 11 января

Alai Oli, "Негромкие". Акустический концерт, Москва, клуб "16 тонн", 11 января.

Солистка этой группы Ольга Маркес - харизматичная, большеглазая, с всклокоченными дредами на голове - девушка уникальная. Пишет детские сказки (да и название группы взяла сказочное - на придуманном ею языке Alai Oli означает "нести позитив"). Создала школу идеального тела, а еще читает лекции по материнству, перечисляя заработанное на поддержку малоимущих семей.

Группа Alai Oli - самая что ни на есть антикризисная, позитивная, бойкая! Растаманская (игравшая вначале музыку регги), по-питерски переменчивая, то меланхоличная, то взрывная. Песни ее почти всегда, как говорят, поются "на улыбке". "Я построю свой мир на границе с Вавилоном - такая моя сибирская рагга" - может, ее главные строчки. Хотя акустическая баллада под гитару - не самый культивируемый жанр у Alai Oli.

В декабре группа завершила тур по России в поддержку мини-альбома Sad Princess. Среди семи песен-премьер есть и удалое аутентичное регги "Дурге-2", и самоироничный, бодрый трек "3 дня" ("Ну что сходить с ума, я ведь уже не в 9-м классе…"). И окрыляющий титульный номер с овердабами, атмосферной электроникой, духовыми и текстом: "Такой принцип: ничего плохого не случится, если уже все случилось с тобой…"

Зрители от Екатеринбурга до Санкт-Петербурга заряжались ею. Драйва выше крыши, элементы театрального шоу… Но предстоящий концерт будет иным. "Негромким". Alai Oli споют под акустику. Многие и любят "16 тонн" за то, что артисты ближе, чем обычно, к аудитории.

Что они сыграют - пока не известно. Но хорошо, если бы исполнили побольше песен с диска 2018 года Alice - это такая новая сказка об Алисе. Героиня - не "Алиса в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Обычная девочка из большого города, которая ищет свое место в нем, да и саму себя…

Попутно этот альбом вышел и в формате 45-минутного фильма, смонтированного из нескольких видеоклипов и песен-историй - у Alai Oli все небанально и очень интересно!

"Черный кофе", Москва, "Главклуб Грин Концерт", 16 января.

Легендарная группа из 80-х, классики мелодичного метала 80-х заслуживают, конечно, лучшей судьбы. Их песни "Владимирская Русь", "Леди Осень", "Брожу по городу один", "Светлый металл" и многие другие - собирали в те времена стадионы. Успешно конкурировали с "Арией", "Алисой" и "Круизом". А затем Дмитрий Варшавский уехал делать карьеру в США. Вернулся, прежнего успеха уже не было.

"Алиса" и "Ария" по-прежнему с аншлагом поют на больших аренах. Стали ли от этого хуже песни "Черного кофе"? Ничуть.

Ныне группа выступает в формате трио, что сужает ее несомненные возможности. Да и альбомы выпускаются почти без рекламы, и только в Сети, без релизов на CD, как у их былых конкурентов… Предыдущий диск "Осенний порыв" был издан аж в 2015-м…

Впрочем, голос Варшавского по-прежнему звучит лихо и высоко, а его мастерство гитариста несомненно. Да и снова послушать любимые хиты многим меломанам будет в радость.