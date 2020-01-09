Американский турист оказался заперт в багажнике автобуса в Израиле

Американского туриста, приехавшего из Нью-Джерси в Израиль, случайно заперли в багажном отсеке автобуса во время путешествия из Тель-Авива в Иерусалим. Мужчина пытался забрать свой чемодан, однако дверь внезапно закрылась, и автобус продолжил движение.

Как информирует YNet News, пострадавший позвонил в службу спасения и сделал пост о случившемся в соцсетях. Он провел в багажном отделении 20 минут. Данный инцидент турист назвал настоящим стрессом.

Как рассказал пресс-секретарь компании-перевозчика Рон Ратнер, происшествие возникло в ветреный и дождливый день. Он отметил, что пассажир повел себя безответственно, а водитель не мог этого предвидеть.