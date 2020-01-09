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Apple заявила о сканировании фото пользователей в iCloud

Текст:   Виктория Чернышева
09.01.2020,  
21:07
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Apple признались, что все фотографии пользователей, сохраненные в iCloud, автоматически сканируются. Делается это для того, чтобы найти снимки, связанные с сексуальным насилием над детьми.

Об этом, как уточняет The Telegraph, заявила директор по конфиденциальности Apple Джейн Хорват.

Издание подчеркнуло, что Apple часто отказывалась разблокировать телефоны пользователей по требованию властей и силовых ведомств. Компания применяет шифрование к своему приложению для обмена сообщениями для защиты конфиденциальности своих пользователей. Однако в случае с детьми политика иная.

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"Apple стремится защищать их во всей нашей экосистеме. Для этого мы используем технологию сопоставления изображений: она помогает находить изображения детей и передавать данные о них. Учетные записи с таким содержанием нарушают наши условия обслуживания, а потому они будут отключены", - уточнила Хорват.

В компании не сообщили, как именно проходит проверка фотографий. Однако многие компании (например, Facebook, Twitter и Google) используют систему PhotoDNA, в котором изображения проверяются по базе данных ранее идентифицированных изображений. Эта технология известна как хэширование.

В прошлом году Apple внесла изменения в свою политику конфиденциальности, указав, что может сканировать изображения на предмет жестокого обращения с детьми. Пока неизвестно, когда именно это нововведение вступило в силу и, соответственно, началось сканирование фото в iCloud.

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