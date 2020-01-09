Банк России увеличил долю доллара США и золота в резервах

Банк России в конце II квартала 2019 года увеличил долю доллара США и золота в международных резервах. Это следует из данных, опубликованных регулятором.

По состоянию на 30 июня 2019 года (ЦБ публикует данные по управлению активами в иностранной валюте и золоте не ранее чем через полгода после окончания рассматриваемого периода) доля доллара США в резервах выросла с 21,8% на 30 июня 2018 года до 24,2%. Доля золота выросла за указанный год с 16,8% до 19,1%, следует из данных Банка России.

При этом доля евро в структуре международных резервов за этот период снизилась с 32% до 30,6%. Доля китайского юаня упала с 14,7% до 13,2%, фунта стерлингов - с 6,3% до 6%, прочих валют (японских иен, канадских и австралийских долларов, а также швейцарских франков) - с 8,4% до 6,9%.

С 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года объем золотовалютных резервов Банка России вырос на 58,5 миллиарда долларов США, составив 516,8 миллиарда долларов. Основным фактором роста резервов стали сделки по покупке иностранной валюты для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Еще одним фактором роста объема резервов в этот период стали сделки по покупке золота у российских банков и изменение цены золота. Кроме того, частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США, говорится в отчете Банка России.

27 декабря 2019 года объем международных резервов ЦБ составлял 549,8 миллиарда долларов США.