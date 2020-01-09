Богатейшая женщина Африки объяснила наличие у нее российского гражданства

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, признанная самой богатой женщиной Африки, признала наличие у нее российского гражданства, полученного по рождению.

"Я россиянка по рождению", - так прокомментировала она появившуюся в СМИ информацию.

"Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда", - передает ТАСС слова душ Сантуш.

По данным агентства, Изабель родилась в Баку в 1973 году в семье ангольского революционера Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Ее отец был главой страны с 1979 года по 2017 год, а Изабель в 2016-2017 годах возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonango.

В 2017 году она с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо, покинула страну.