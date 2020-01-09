Новости

Трамп больше не считает теорию глобального потепления обманом 00:35
WADA отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА 00:17
"Атлетико" в драматичной борьбе обыграл "Барселону" в Суперкубке Испании 00:14
Богатейшая женщина Африки объяснила наличие у нее российского гражданства 09.01.2020
Джордан Ларссон впервые забил за сборную Швеции 09.01.2020
Юрий Антонов перенес операцию 09.01.2020
В Росавиации разъяснили суть рекомендаций по полетам на Ближнем Востоке 09.01.2020
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup 09.01.2020
Тегеран прокомментировал версию с попаданием в Boeing ракеты иранских ПВО 09.01.2020
В Госдуме осудили резолюцию польского Сейма о Второй мировой войне 09.01.2020
Хэмилтон пожертвует полмиллиона долларов на борьбу с пожарами в Австралии 09.01.2020
Лукашенко предложил уточнить полномочия органов ЕАЭС 09.01.2020
В Ираке неизвестные обстреляли авиабазу Балад к северу от Багдада 09.01.2020
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики 09.01.2020
В Латвии признали невозможность существования под гитлеровской Германией 09.01.2020
Росавиация указала на угрозу безопасности полетов на Ближнем Востоке 09.01.2020
Более 1 млн человек посмотрело повтор финала МЧМ-2011 вместо финала-2020 09.01.2020
Трамп обвинил Сулеймани в подготовке взрыва посольства США 09.01.2020
Вышел трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби в роли Харли Квинн 09.01.2020
Болгарского министра арестовали на рабочем месте 09.01.2020
Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера 09.01.2020
В Сочи пройдет первый в России чемпионат мира по санному спорту 09.01.2020
Захарова: Правда зафиксирована Нюрнбергским трибуналом 09.01.2020
В Сочи врачи спасли стопу пациентки с диабетом 09.01.2020
Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране 09.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Как будем отдыхать на праздники в 2020 году
Какие законы вступают в силу в январе
Какие законы вступают в силу в январе
Чем порадует зрителей российское кино
Чем порадует зрителей российское кино
09.01.2020 23:54
Рубрика: В мире

Богатейшая женщина Африки объяснила наличие у нее российского гражданства

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, признанная самой богатой женщиной Африки, признала наличие у нее российского гражданства, полученного по рождению.

"Я россиянка по рождению", - так прокомментировала она появившуюся в СМИ информацию.

Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть

"Я не восстанавливала гражданство, оно сохранялось у меня всегда", - передает ТАСС слова душ Сантуш.

По данным агентства, Изабель родилась в Баку в 1973 году в семье ангольского революционера Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой. Ее отец был главой страны с 1979 года по 2017 год, а Изабель в 2016-2017 годах возглавляла крупнейшую государственную нефтяную компанию Анголы Sonango.

В 2017 году она с мужем, конголезским предпринимателем Синдика Доколо, покинула страну.

В мире Африка Ангола

Главное сегодня

Путин призвал укрепить статус России как морской державы
Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера
Правительство одобрило новый штраф для водителей
Президент Абхазии заявил о попытке госпереворота
Правительство опубликовало параметры приватизации на 2020-2022 годы