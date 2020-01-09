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09.01.2020 21:19
Рубрика: В мире

Болгарского министра арестовали на рабочем месте

В Болгарии министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Нено Димов арестован на 24 часа. Его задержание прошло в рабочем кабинете. Об этом сообщает "Радио Болгария" со ссылкой на прокуратуру государства.

Арест связан с так называемым водным кризисом в городе Перник и импортом отходов из Италии.

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Члена кабинета допросили в спецпрокуратуре, а в здании министерства провели обыски, связанные с этими делами.

Перед тем, как отбыть из министерства на машине спецпрокуратуры, министр Димов заявил о своей готовности оказать полное содействие следствию. Между тем премьер-министр Бойко Борисов уже заявил, что вопрос о возможной отставке Димова будет обсужден на коалиционном совете.

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Проблема водоснабжения страны остро встала в конце ушедшего года из-за засухи, недобора воды в водохранилищах и неудовлетворительного состояния коммунальных сетей. В ноябре сообщалось, что дефицит питьевой воды ощущается в 17 регионах страны, 40 муниципалитетах, 12 городах и 160 селах. Всего он затронул 315 тысяч человек. Среди крупных, в которых произошел водный кризис, - Ловеч, Плевен, Добрич и Перник.

В последнем после многочисленных акций протеста власти срочно начали строить новую водопроводную линию и очистную станцию в промышленном районе, где потребляется огромное количество воды. Жители получают воду только семь часов в сутки. В городе отменили крупный международный фестиваль "Сурва".

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