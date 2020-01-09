Церемония вручения премии "Оскар" вновь пройдет без ведущего

Американская академия киноискусств, присуждающая одну из самых престижных наград в сфере кинематографии - премию "Оскар", объявила, что в этом году церемония вручения заветных статуэток вновь пройдет без ведущего.

В официальном аккаунте Twitter Академия вкратце описала будущее событие: на нем будут выступят звезды, гостей будут ждать сюрпризы. Церемония - как и в 2019 году - обойдется без ведущего.

Тогда им должен был стать американский актер и комик Кевин Харт ("Полтора шпиона", "Джуманджи: Зов джунглей"). Позднее принял решение оставить пост ведущего церемонии "Оскар".

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 9 февраля в знаменитом голливудском театре "Долби". Номинантов назовут 13 января. Две картины отечественных режиссеров вошли в шорт-лист кинопремии: "Дылда" Кантемира Балагова представлена в номинации "Международный художественный фильм", а мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" - в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".