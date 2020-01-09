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09.01.2020 18:25
Рубрика: Происшествия

Конвой все запишет

У конвоиров ФСИН появятся видеорегистраторы
Текст: Владислав Куликов
Тюремное ведомство сообщило о нескольких нововведениях. Сотрудники конвойных подразделений получат видеорегистраторы, на машинах тюремного конвоя появятся мигалки, а для освобождающихся заключенных администрация начнет подыскивать работу через портал "Работа в России".
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Одна из больших проблем: человеку после освобождения из тюрьмы некуда идти. Найти работу тому, у кого есть клеймо судимости, не так-то просто. Куда-то бывшего осужденного не имеют права брать, так как закон установил ограничение. Но где-то могли бы взять, но не хотят связываться с бывшим заключенным. Что в итоге остается человеку? Опять связаться с дурной компанией, что-то украсть и снова пойти в тюрьму?

Фото: iStock
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Возможно, новый проект тюремного ведомства поможет кому-то разорвать замкнутый круг. Как сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний, ведомство провело тестовые испытания системы по трудоустройству осужденных, готовящихся к выходу на свободу. В этом году планируется полномасштабно запустить сервис на портале "Работа в России" во всех казенных домах, где отбывают наказание осужденные.

"В настоящее время разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания", - говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.

Информационно-аналитическая база вакансий "Работа в России" собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны. На самом портале сообщается, что сейчас там размещено более 440 тысяч вакансий. Причем есть 194 тысячи вакансий с предоставлением жилья.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - рассказали в тюремном ведомстве.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Иными словами, сами заключенные доступа в интернет не получат, им не положено. Но социальные службы казенного дома помогут осужденному, готовящемуся к освобождению, связаться с будущими работодателями.

Как рассказала в свое время информационным агентствам официальный представитель ФСИН Кристина Паньшина, осужденные еще во время отбывания наказания проходят обучение в профессиональных училищах при исправительных колониях и получают рабочие специальности и конкретные профессии.

"Ежегодно среднее профессиональное образование получают около 130 тысяч осужденных. В настоящее время обучение осуществляется по 167 наименованиям профессий", - сказала она.

Другая новость: в этом году ФСИН поставит в свои территориальные органы 70 новых специальных автомобилей нового типа для перевозки заключенных, оборудованных современными системами кондиционирования, вентиляции, отопления и видеонаблюдения.

В этом году 765 автозаков ФСИН оснастят мигалками. Водители таких автомобилей прошли специальное обучение. Скорость здесь - вопрос безопасности: пассажиры нередко - опасные преступники

За предыдущие семь лет парк спецтранспорта ФСИН был обновлен на 771 единицу. Кроме того, планируется пополнение парка спецвагонов для перевозки осужденных 12 новыми современными вагонами с кондиционерами, системой подачи воды в каждую камеру и устройствами по обеззараживанию воздуха. Все караулы по конвоированию на 100 процентов обеспечат переносными видеорегистраторами. Как отметили в ведомстве, это "позволит значительно улучшить объективный контроль действий сотрудников караулов и соблюдение законных прав конвоируемых граждан".

Кроме того, 765 автозаков ФСИН в этом году оснастят мигалками. Это необходимо для того, чтобы как можно скорее доставить заключенных из точки А (допустим, СИЗО), в пункт Б (допустим, вокзал, откуда осужденные поедут по этапу). Скорость в данном случае - вопрос безопасности.

По словам представителей правоохранительных органов, доля граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, среди пассажиров автозаков сейчас составляет более 70 процентов. Так что в фургонах сидит опасный народ. Подчеркнем: конвой тюремного ведомства в большинстве своем перевозит уже осужденных граждан, то есть юридических сомнений в том, что они виновны, нет.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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