В среду утром в Иране потерпел катастрофу самолет "Боинг-737-800" компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший в Киев. Лайнер разбился почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана и рухнул на футбольное поле в районе Шахидшахр на окраине иранской столицы.

Самолет перевозил 167 пассажиров и девять членов экипажа из разных стран. По данным иранского Управления по чрезвычайным ситуациям, в результате катастрофы погибли в основном граждане Ирана. Министерство иностранных дел Украины сообщило о гибели граждан семи стран: 82 - Иран, 63 - Канада, 11 - Украина, 10 - Швеция, 4 - Афганистан, 3 - Германия, 3 - Великобритания.

Среди пассажиров были десятки иранских студентов, возвращавшихся на Украину после новогодних каникул. При этом значительная часть пассажиров направлялась в Киев, следуя через аэропорт Борисполя транзитом в другие страны. По информации канадской газеты "Глоб энд мейл", перелет рейсом МАУ через Киев является одним из самых дешевых способов летать между Торонто, в котором проживает большое ирано-канадское сообщество, и Тегераном.

Портал Flighradar24, который отслеживает на своем сайте полеты воздушных судов в режиме реального времени, сообщил, что "рейс 752, летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана". На сайте говорится, что лайнер вылетел из аэропорта Багдада имени имама Хомейни в среду в 6.12 по местному (5.42 по московскому) времени и должен был приземлиться в Киеве через 1 час 50 минут. При этом вылет рейса из иранской столицы был задержан "по техническим причинам" почти на час.

Связь с "Боингом", который успел подняться на высоту 2240 метров, была потеряна спустя две минуты после взлета. По предварительным данным экипаж самолета не подавал "сигнал бедствия". Рухнувший лайнер был относительно новым (построен в 2016 году), а его плановое техобслуживание , по данным украиснкой стороны, было проведено за два дня до трагедии: во время этой технической проверки, в частности, был восстановлен вышедший из строя регистратор полетных данных.

Глава департамента реагирования на чрезвычайные происшествия Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил об обнаружении бортовых самописцев. По его словам, которые привело агентство ISNA, в соответствии с международными правилами их расшифровка будет проводиться в Иране уполномоченными организациями. Тегеран не намерен передавать самописец разбившегося лайнера авиакомпании "Боинг".

Иранские официальные лица заявили о том, что причиной крушения стала "техническая неисправность". Спустя несколько часов после трагедии Кассем Биниаз, пресс-секретарь министерства транспорта Ирана, которого процитировало иранское государственное агентство новостей IRNA, сообщил, что, по предварительной версии следствия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей лайнера при наборе высоты.

На кадрах, которые очевидцы крушения засняли и разместили в социальных сетях, видно, как при наборе высоты самолет загорелся и стал падать, а после столкновения с землей темное утреннее небо озарила вспышка мощного взрыва.

Агентство Ассошиэйтед Пресс приводит слова очевидца катастрофы, который рассказал, что слышал "мощный взрыв в небе". "Все дома в округе начали дрожать. Повсюду был пожар, - сообщил местный житель Мохаммад Кассеми. - Сначала я подумал, что это американцы выпустили ракеты. Я побежал в подвал, найдя в нем укрытие. Через некоторое время я вышел из дома и увидел, что в поле разбился самолет. Его части лежали повсюду".

"Единственное, что удалось сделать пилоту, - это направить самолет к футбольному полю, а не к жилому району", - сказал Ареф Гераванд, другой свидетель катастрофы.

В видео, обнародованном на сайте иранского информационного агентства Tasnim, видны сгоревшие части самолета, разбросанные на земле. На месте крушения "Боинга" работали 60 пожарных расчетов и два спасательных вертолета. Иранские власти предупредили, что сталкиваются с трудностями при опознании жертв авиакатастрофы, поскольку их тела сильно обгорели.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что обсудил крушение с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Киев и Тегеран договорились координировать действия своих следственных групп, работающих над выяснением причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране.

По предварительной версии иранских властей, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей лайнера при наборе высоты

Корпорация Boeing в своем "Твиттер" заявила о готовности оказать необходимое содействие в расследовании катастрофы самолета в Иране: "Мы находимся в контакте с являющейся нашим клиентом авиакомпанией и поддерживаем ее в это трудное время. Мы готовы оказать любую необходимую помощь".

Крушение лайнера в Тегеране произошло за несколько дней до того, как к исполнению обязанностей должен приступить новый генеральный директор компании "Боинг" Дэвид Кэлхун.Он сменит на этом посту Денниса Мюленберга, который был уволен со своей должности в декабре прошлого года из-за резонансных скандалов вокруг лайнера Boeing 737-MAX. С моделью самолета 737-800 связаны несколько катастроф, в том числе в 2016 году, когда рейс авиакомпании FlyDubai 737-800 потерпел катастрофу в Ростове-на-Дону, в результате которой погибли 62 человека. В 2010 году самолет компании Air India 737-800 разбился на юге Индии, в результате чего погибли 150 пассажиров и членов экипажа.

Официально

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Тегераном. Соответствующие телеграммы президент России направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и главе Ирана Хасану Роухани. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в тот же день поручил оценить безопасность полетов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий. Также поручено подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян с учетом различных сценариев развития ситуации.

Облетая залив

Росавиация рекомендовала прекратить полеты над Персидским заливом. "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в сообщении Росавиации, которое ведомство направило авиакомпаниям.

Полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака уже остановили американские и украинские авиакомпании, французская авиакомпания Air France и немецкая Lufthansa, а также Singapore Airlines, China Airlines и China Southern Airlines, Malaysia Airlines, Emirates, Flydubai, казахстанские SCAT Air Astana. Кроме того, изменили маршруты полетов авиакомпании Air Canada и Srilankan Airlines, белорусская авиакомпания "Белавиа" также будет облетать Иран и Ирак. Представитель авиаперевозчика "Уральские авиалинии" пояснил "РГ", что специалисты авиакомпании сейчас "рассчитывают альтернативные маршруты", но о том, какие в итоге произойдут изменения, пока говорить рано. В авиакомпании S7 Airlines отметили, что учтут рекомендации Росавиации в планировании маршрутов: "Единственный рейс, который затрагивают введенные ограничения, - Новосибирск - Дубай". На момент подписания номера никак не прокомментировали "РГ" возможные отмены или задержки рейсов в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Подобные меры уже применялись, как, например, в прошлом году, когда закрывали небо над Пакистаном, и они вполне оправданны, пояснил "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "В зависимости от маршрута и точки назначения время в пути увеличится примерно на час-полтора", - отметил он. То есть в ОЭА, например, лететь из Москвы придется не пять, а шесть часов. Для тех пассажиров, которые уже купили билеты, стоимость перелета не изменится, отметил Барзыкин. И в будущем удлинение маршрута радикально на стоимость перелета не повлияет, считает эксперт вопреки данным ранее прогнозам.

Подготовил Евгений Гайва

Взгляд из Киева

Хотя катастрофа в Иране стала крупнейшей в истории украинской авиации, официальная реакция Киева оказалась скупой, но во многом показательной. Например, спустя двенадцать часов после катастрофы, на официальном сайте президента Владимира Зеленского говорилось лишь о поручении президента открыть уголовное дело по факту крушения и о проверке летной годности всей украинской гражданской авиации. О прекращении своего отпуска в Омане, ставшего главным внутриполитическим скандалом на время новогодних каникул, а также о соболезнованиях семьям погибших, Зеленский сообщил в социальных сетях. Правительство, в свою очередь, на брифинге пообещало помощь семьям погибших и произнесло обязательные в таких трагических случаях слова.

Траур, несмотря на масштаб катастрофы, в стране не объявили: граждане Украины на борту все-таки были в меньшинстве. Другое дело - расследование причин, к которым украинский МИД и правительство уже намерены присоединиться, согласно Конвенции о международной гражданской авиации. И здесь, учитывая внешнеполитический контекст, Украина уже начинает играть определенную роль. Так, в Киеве фактически поставили под сомнение версию падения "Боинга", озвученную иранской стороной. Так, посольство Украины в Иране удалило первое сообщение о катастрофе, где отвергались версия о "теракте или ракетной атаке", а единственной причиной назывались технические неполадки. В отредактированном сообщении говорилось уже о том, что до выводов специальной комиссии, все другие версии считаются неофициальными. Отказались комментировать причины трагедии и в компании МАУ, принадлежащей Игорю Коломойскому. Там настаивают, что самолет был новый, профилактику прошел за два дня до падения, а экипаж, по словам гендиректора МАУ Евгения Дыхне, "не мог допустить ошибки". В свою очередь, премьер-министр Украины Гончарук объявил, что будет требовать "максимально публичного расследования", причем с участием украинских специалистов, и "на территории этой страны", то есть Ирана. Также не исключил версию теракта секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов, заявивший, что "ни одна из версий не должна быть проигнорирована". Он сообщил о двух пассажирах, не попавших на рейс - их имен и гражданство Данилов не назвал. Впрочем, о предварительной сдаче билетов на роковой рейс незадолго до брифинга Данилова и Гончарука сообщил украинский эксперт-международник Андрей Бузаров, находившийся в Тегеране на научной конференции.

Подготовил Петр Лихоманов

Мнения

Сергей Мельниченко, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов"

- Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало три сообщения NOTAM (извещение для пилотов).

Этими извещениями "всем американским авиаперевозчикам и коммерческим эксплуатантам, всем владельцам свидетельств авиационного персонала, выданным FAA, за исключением лиц, выполняющих полеты для других авиаперевозчиков на зарегистрированных в США воздушных судах, а также всем эксплуатантам воздушных судов, зарегистрированным в США" из-за "возросшего количества военных действий и роста политической напряженности на Ближнем Востоке, представляющих необратимый риск для выполнения полетов американских гражданских воздушных судов из-за возможности потенциальной ошибки в расчетах или неправильного опознавания" запрещаются полеты в Районе полетной информации Багдад, в Районе полетной информации Тегеран, а также в отношении некоторых рейсов, выполняемых над водной поверхностью Персидского и Оманского заливов.

По сообщению Independent, вскоре после авиационного происшествия на сайте посольства Украины в Иране появилось сообщение, в котором предполагалось, что причиной падения самолета стали технические проблемы. В этом сообщении также говорилось, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате технического сбоя двигателя. Возможность террористической атаки или ракетного удара в настоящее время исключена".

Однако позднее это сообщение было удалено с сайта, а через несколько часов на нем появилось новое: "Причины авиационного происшествия будут установлены технической комиссией".

Вряд ли сейчас можно уверенно говорить о причинах столкновения самолета с землей. Необходимо установить все подробности организации, обеспечения и выполнения рейса PS752, чтобы понять, что произошло на самом деле.

Какой профиль безопасности авиакомпании "Международные авиалинии Украины"? Она была учреждена в 1992 году и является крупнейшей на Украине. Базируется в аэропорту Киев/Борисполь. В парке авиакомпании около 40 воздушных судов, которые эксплуатируются почти по 90 маршрутам.

Авиакомпания успешно прошла международный аудит безопасности IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), срок действия которого истекает 16 июня 2021 года. За всю свою историю до вчерашнего дня в авиакомпании не было ни одного авиационного происшествия.

Олег Смирнов, заслуженный пилот СССР

- Из тех доступных материалов и сообщений, которые есть в связи с катастрофой "Боинг-737", можно сделать вывод, что речь идет о проблемах с техникой. Или электроникой.

Катастрофа произошла на взлете, с полными баками. Самолет разлетелся вдребезги. Иранская сторона отозвала первое предположение о технической причине катастрофы, сославшись на начало работы комиссии по расследованию. Найдены черные ящики, их расшифровка даст объективную картину происшедшего.

Расследование будет международным: самолет американского производства, эксплуатировался украинской авиакомпанией, на его борту летели пассажиры разных стран. Но большинство - иранцы. Сам по себе самолет хороший. Но специалисты посмотрят, что случилось с электроникой. Может, она аналогична той, что стоит на "Боинг-737MAX", производство которых после двух авиакатастроф приостановлено. Остановка конвейера компании связана с отказом американского авиарегулятора FAA разрешить в 2019 году полеты самолетов данного типа.

Комиссия также посмотрит на возможное столкновение "Боинга" с военным дроном и признаки взрыва внутри самолета.

Отмечаю оперативные действия Росавиации, которая после этой катастрофы запретила полеты наших самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, так же поступили США.

Это диктуется правилами ИКАО, запрещающими полеты в воздушном пространстве стран, где идут военные действия. Украина в свое время грубо нарушила это правило, и в результате был сбит "Боинг" с огромным количеством пассажиров.

Подготовила Наталия Ячменникова