ЦСКА приобрел лучшего бомбардира чемпионата Беларуси

Футбольный клуб ЦСКА объявил о покупке белорусского нападающего Ильи Шкурина. Как сообщает пресс-служба армейского клуба, контракт с нападающим молодежной сборной Беларуси и брестского "Динамо" подписан на 4,5 года.

В минувшем году Шкурин в чемпионате Беларуси выступал за клуб "Энергетик - БГУ". По итогам национального первенства он стал лучшим бомбардиром, 19 раз поразив ворота соперника. Помимо этого, Шкурин шесть раз ассистировал партнерам.

Ранее было объявлено о том, что этот форвард перешел в "Динамо" из Бреста, а следом сразу же его новый клуб договорился с ЦСКА.

20-летний форвард также провел шесть матчей за молодежную сборную Беларуси, в которых забил один мяч.