Данкверт: Минсельхоз должен расширить полномочия для удвоения агроэкспорта

План по денежному удвоению агроэкспорта - до 45 миллиардов долларов к 2024 году - будет проще реализовать при расширении полномочий Минсельхоза России, заявил в интервью "РГ" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Убежден, что Минсельхоз России должен быть Министерством сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и развития территорий - именно в таком виде аграрные ведомства функционируют в развитых странах. Наше профильное министерство должно отвечать за качество всей продукции, которая импортируется и экспортируется", - отметил он.

Для наглядности руководитель ведомства привел пример с предприятием, экспортирующим печенье. "Если российское предприятие-экспортер печенья указало на этикетке содержание сахара, а после проверки страной-импортером выяснится, что там на самом деле синтетический сахарозаменитель, то эту продукцию остановят. Поэтому Минсельхоз, обеспечивающий производство сахара, муки, растительного масла, сливок, сметаны - всего, что нужно для изготовления печенья, должен иметь возможность полностью проверять и качество готовой продукции", - уточнил Сергей Данкверт.

Говоря об основных экспортных рынках для России, он назвал, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии. "В ближайшее время вакцина от АЧС вряд ли будет изобретена, поэтому ситуация на мировом рынке мяса изменится кардинально. Россия, безусловно, может нарастить экспорт своего мяса в Юго-Восточную Азию, в том числе в Китай", - отметил Сергей Данкверт.

Он также предположил, что в результате климатических изменений во многих странах Европы будет неурожай из-за засухи. "Россия, если правильно сориентируется, может нарастить производство всей агропродукции за счет повышения урожайности в растениеводстве и диверсификации производства", - сказал руководитель Россельхознадзора.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшие дни в печатной версии "РГ".