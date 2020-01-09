Джабаров: "Северный поток-2" будет достроен

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на все сложности".

"То, как вчера был блестяще открыт "Турецкий поток", говорит о том, что Россия - надежный партнер и гарантированно будет поставлять газ в Европу", - заявил он в беседе с RT. Сенатор подчеркнул, что "Северный поток-2" не менее амбициозный и важный проект.

"Несмотря на все проблемы, которые нам искусственно создают, он будет достроен", - уверен Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что завершение строительства российского проекта гарантирует "европейцам поставку газа на десятилетия вперед".