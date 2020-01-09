Джастин Бибер сообщил, что смертельно болен и сделает об этом сериал

25-летний Джастин Дрю Бибер, канадский певец, автор песен и актер, признался: у него диагностирована болезнь Лайма. Что до последнего тщательно скрывалось.

Скорбная новость прозвучала сегодня в Instagram артиста - в качестве ответа на нападки таблоидов, предположивших, что у певца проблемы с противозаконными веществами.

"Те многие люди, которые продолжают говорить, что Джастин Бибер выглядит *** (очень плохо), сидит на метамфетамине и всё такое, - они просто не понимают, что у меня диагностировали болезнь Лайма, и не только. Кроме того, у меня серьезный случай хронического мононуклеоза, который повлиял на мою кожу, мозговые функции и, как следствие, общее состояние здоровья", - уведомил артист.

Обещая далее, что обстоятельно обо всех этих бедствиях расскажет в документальном сериале, который в ближайшее время появится на его YouTube-канале. По словам Бибса, из предстоящего шоу фэны наконец-то узнают, с чем певец сражается и что мужественно преодолевает.

"Эти два года были тяжелы, но правильное лечение поможет бороться с этой пока неизлечимой болезнью, и я вернусь и буду еще лучше, чем когда-либо", - посулил артист.

Болезнь Лайма (боррелиоз) - инфекционное заболевание, которое переносят клещи. В отдельных случаях, при неполучении своевременного должного лечения, боррелиоз может закончиться смертью пациента или инвалидностью.

Ранее сообщалось, что из-за болезни Лайма чуть не умерла канадская певица и актриса Аврил Лавин.