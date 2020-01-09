Эксперты выяснили, как выглядит идеальный день подростка

Любимое хобби, социальные сети, встречи с друзьями, общение с семьей, поход в кино - вот как выглядит идеальный день российского подростка. Такие результаты получили эксперты ОНФ и фонда "Национальные ресурсы образования" в ходе опроса, в котором участвовало более тысячи детей от 13 до 18 лет практически из всех регионов страны.

Для начала, школьники хотели бы выспаться - на это нужно чуть меньше восьми часов. Хобби и любимым занятиям ребята готовы посвятить почти 2,5 часа в день, встрече с друзьями - 2 часа 18 минут, общению с семьей - 1 час 38 минут.

На соцсети школьники хотят отводить минимум 1 час 17 минут, на выполнение домашнего задания - готовы уделить не больше 35 минут. По 46 минут ребята могут тратить на оплачиваемый труд и волонтерскую работу. Идеальный день подростка также не может обойтись без 28-минутного занятия в кружке или секции, 36 минут, посвященных спорту, 28 минут общения с домашними питомцами.

Эксперты отмечают: даже в свой идеальный день большинство подростков хотело бы посетить один интересный урок в школе, а на перемене - пообщаться с друзьями. На занятия с репетитором они готовы отводить в среднем 17 минут в день.

- Подростки хотят не только развлекаться. Им важны и общение, и развитие, и помощь другим людям, - говорит координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Опрос показал: семь из десяти школьников когда-либо были или хотят быть волонтерами. Среди ответов были такие: "Мы помогали местному приюту животных, удалось найти дом пяти собакам"; "Мы просто собрали денег на ярмарке и на них купили лекарства и подарки старикам".

Что мешает подросткам быть счастливыми? 63% опрошенных отвечают: не хватает времени на занятия любимым делом. Половине - в школе недостает предметов, полезных для будущей специальности. Трем из десяти - не хватает возможности обсудить жизненные трудности со взрослыми.