ФСИН планирует трудоустраивать осужденных еще до освобождения

Федеральная служба исполнения наказаний России разрабатывает проект по трудоустройству освобождающихся из исправительных учреждений граждан.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - рассказали в пресс-бюро ведомства.

Осужденные будут иметь возможность связаться со своим будущим работодателем. Сейчас разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания. Как напоминает ТАСС, информационно-аналитическая база вакансий "Работа в России" собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны.

В 2020 году планируется подключить к сервису на портале "Работа в России" все казенные дома.