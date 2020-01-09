"Яндекс" опроверг планы запустить виртуального мобильного оператора

Планов по запуску виртуального мобильного оператора у "Яндекса" нет. Об этом "Российской газете" заявили в пресс-службе IT-компании.

Виртуальные поставщики услуг мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator - MVNO) отличаются тем, что работают под собственным брендом, но на инфраструктуре сотовых компаний. Их доля на российском рынке пока мала, но она растет, особенно благодаря активности банков, которые запускают собственные проекты в этой сфере. По итогам года число абонентов мобильных операторов приблизилось к отметке в 10 миллионов человек.

О том, что возможность выхода на этот рынок рассматривает и крупнейшая российская IT-компания, ранее сообщил "Коммерсант". Издание ссылалось на свои источники на рынке сотовой связи. Как уточнялось в материале, для работы своего виртуального оператора "Яндекс" планирует задействовать в качестве базовых сети Tele2.