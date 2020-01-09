Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.01.2020,  
11:50
Текст:  Антон Валагин

Индия попросила у России лицензию на "убийцу танков"

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Индия налаживает на своих заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Двигатель ракетоносца ПАК ДА испытают на Ил-76

В рамках концепции Made in India Дели намерен развернуть производство 125-миллиметровых танковых снарядов повышенного могущества (в Индии их называют Total kill - убийца всего) для российских танков, которые составляют основную парка национальной армии. Приобретение у России лицензии на выпуск боеприпасов одобрено советом по оборонным закупкам Минобороны страны. Военные рассчитываю получить от местных производителей 85 тысяч снарядов для танковых пушек. Ранее боеприпасы приходилось импортировать из России, тратя на это ежегодно более 70 миллионов долларов.

Вооруженные силы Индии располагают примерно 2800 танками российского образца, в ноябре 2019 года стало известно о контракте на сборку на индийских заводах в течение четырех лет еще 464 танков Т-90С. Часть оборудования: панорамные прицелы, система управления огнем и динамическая защита, - будут местного производства. Двигатели и трансмиссии станет поставлять Уралвагонзавод. Сумма сделки 3,12 миллиарда долларов.

С 2012 года Индия полагается на Россию в поставках таких критически важных вооружений, как бронетехника и боеприпасы для нее - после того как правительство страны внесло в "черный список" израильских производителей оружия за предполагаемые нарушения при военных закупках, пишет Indian Defence.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
танки
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
МиГ-31К с гиперзвуковым "Кинжалом" сняли на видео 11:07
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР 02.01.2020
Кроме брони и пушки: на Западе назвали важное преимущество "Арматы" 30.12.2019
оружейный рынок
Фото: Александр Корольков/РГ
В 2020 году в армию поступят первые 50 пистолетов "Удав" 10:11
У МиГ-35 будет новая кабина 30.12.2019
СМИ назвали первого покупателя Су-57 30.12.2019
Индия
МиГ-27 сняли с вооружения в Индии после 35 лет службы 27.12.2019
Опубликованы кадры запуска ракеты BrahMos с истребителя Су-30МКИ 18.12.2019