Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера

Власти Ирана приняли решение пригласить экспертов американской компании-производителя самолетов Boeing для расследования причин катастрофы украинского лайнера под Тегераном. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации (ОГА) ИРИ Хасан Резаифар.

"Помимо Украины, Швеция и Канада уже предоставила своих специалистов для расследования. Компания-производитель самолетов также представила ОГА Ирана своего официального представителя",- цитирует чиновника телеканал Press TV.

Ранее в Тегеране заявляли, что не будут передавать США или компании Boeing "черные ящики" пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". В Иране считают, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошло авиакатастрофа.

Напомним, накануне утром в пригороде иранской столицы разбился Boeing, который направлялся в Киев. Находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.