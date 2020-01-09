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09.01.2020 21:01
Рубрика: В мире

Иран пригласил Boeing для расследования катастрофы украинского лайнера

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти Ирана приняли решение пригласить экспертов американской компании-производителя самолетов Boeing для расследования причин катастрофы украинского лайнера под Тегераном. Об этом заявил представитель Организации гражданской авиации (ОГА) ИРИ Хасан Резаифар.

Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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"Помимо Украины, Швеция и Канада уже предоставила своих специалистов для расследования. Компания-производитель самолетов также представила ОГА Ирана своего официального представителя",- цитирует чиновника телеканал Press TV.

Фото: EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
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Ранее в Тегеране заявляли, что не будут передавать США или компании Boeing "черные ящики" пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины". В Иране считают, что катастрофу должно расследовать государство, на территории которого произошло авиакатастрофа.

Напомним, накануне утром в пригороде иранской столицы разбился Boeing, который направлялся в Киев. Находившиеся на борту самолета 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции, и Великобритании и Афганистана.

В мире Ближний Восток Иран Компании Авиация Boeing Крушение украинского Boeing в Иране

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