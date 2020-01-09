Иран применил не самые мощные ракеты для удара по базе США в Ираке

Стало известно, что были применены баллистические ракеты типа "Киам", в том числе варианты с корректируемой головной боевой частью. Их дальностью полета может достигать 800 км. Также были задействованы "Зульфагары", которые бьют на 700 км.

Однако, как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, Иран располагает и другими средствами поражения:

"Кроме упомянутых ракет, есть более дальнобойные и мощные, например, "Хорремшехр", способная нести отделяемую управляемую головную часть массой в полторы тонны на расстояние до 2 000 км.

Иранцы также разработали и наладили серийное производство крылатых ракет "Сумар" (700 км) и "Ховейзе" (1 350 км).

Первая создавалась на базе технологий, полученных при изучении советских Х-55, тайно приобретенных на Украине. Вторая является ее усовершенствованным вариантом с новым двигателем.

На вооружение приняты дроны-камикадзе, прошедшие проверку в реальных боевых действиях.

Если говорить об этом конкретном случае, иранцы использовали то, что посчитали более подходящим на такой дальности и против таких целей. Судя по имеющимся данным, точность поражения была достаточно высокой.

Кстати, судя по опубликованным фотографиям, на одном из "Зульфагаров" были новые аэродинамические рули головной части, такой вариант ранее не демонстрировался".