Использование антибиотиков при производстве молока и мяса регламентируют

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз пакет поправок в закон "О ветеринарии", регламентирующих использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве, сообщил в интервью "Российской газете" руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов", - уточнил руководитель Россельхознадзора.

Известно, что антибиотики попадают в организм человека, в том числе, с продуктами питания, например, мясом и молоком. Это одна из причин антибиотикорезистентности - устойчивости возбудителей инфекций к препаратам. От нее, по экспертным оценкам, ежегодно в мире умирают около 700 тысяч человек. Авторитетные международные организации называют антибиотикорезистентность одной из главных проблем настоящего и ближайшего будущего, наряду с глобальным потеплением и голодом. От влияния антибиотиков, которые широко применяются в промышленном животноводстве и птицеводстве, не застрахованы даже вегетарианцы, потому что препараты проникают в почву и воду.

Помимо ужесточения контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве России необходимо решать этот вопрос на уровне Евразийского экономического союза, убежден Сергей Данкверт. "Сегодня в странах ЕАЭС действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России", - отметил руководитель ведомства.

При этом требования и подходы к экспертизе у государств-членов ЕАЭС разные, продолжил Сергей Данкверт. По его словам, единые правила обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые разрабатывались предыдущим составом Евразийской экономической комиссии, так и не приняты. И это позволяет обходить российское законодательство.

"Поэтому новому составу Евразийской комиссии хочется пожелать, во-первых, поскорее увеличить список антибиотиков, остаточное количество которых в животноводческой продукции, попадающей в пищу людям, необходимо контролировать. Во-вторых, создать единую электронную систему прослеживаемости в рамках Евразийского сообщества. На вооружение можно взять нашу информационную систему "Веста", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Полный текст интервью руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта читайте в ближайшем номере "РГ".