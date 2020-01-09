Юрий Антонов перенес операцию

Знаменитый советский и российский музыкант Юрий Антонов перенёс операцию на колене.

Как сообщил друг легенды отечественной эстрады, бизнесмен и лидер группы "Пилигрим" Андрей Ковалёв, опубликовавший в Сети фото с Антоновым после того, как певцу и композитору потребовалась помощь врачей, сейчас Юрий Михайлович "прекрасно себя чувствует и разговорчив".

"Недавно он сделал операцию на колене, теперь эта болячка ему покоя не дает", - приводит рассказ Ковалёва МК.

По словам бизнесмена, оперировали коленный сустав, и теперь нужен дополнительный период для реабилитации - "восстановления нет пока", "нога болит".

с суставом на колене действительно проблемы, но ничего ему не удаляли, просто небольшая операция была

Поэтому Антонов пока и не выступает, хотя очень хочет, пояснил Ковалёв, добавив, что свой грядущий юбилей - в феврале певцу и композитору исполнится 75 - он, возможно, перенесёт на год, чтобы выступить, "когда самочувствие позволит".

При этом недуг - старый, ни с какими новейшими происшествиями не связан.

Антонов ведёт довольно закрытый образ жизни в своём доме в Московской области.