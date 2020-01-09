Иран и США после нескольких дней балансирования на грани войны обменялись сигналами о стремлении снизить напряженность. По данным The Financial Times, стороны направили друг другу сообщения о деэскалации по неофициальным каналам.

Тем не менее, как отмечают многие эксперты, конфликт между США и Ираном на этом едва ли будет исчерпан. Своим прогнозом развития событий с "РГ" поделилась советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина.

Прямая речь

- Последние заявления из Вашингтона и Тегерана дали надежду на временную паузу в эскалации напряженности между двумя странами. Ни США, ни Иран, никто другой в регионе и за его пределами не хочет разрастания этого противостояния до еще более опасного вооруженного конфликта. Поэтому сейчас на региональном и международном уровне предпринимаются лихорадочные усилия для того, чтобы остудить горячие головы. Однако, на мой взгляд, это будет лишь небольшая передышка. Проблемы между Ираном и США зашли так далеко, что в любой момент конфликт может вспыхнуть с новой силой. Иран на протяжении нескольких лет проявлял максимум терпения в реакции на недружественные шаги со стороны США. Это американцы вышли из так называемой ядерной сделки по Ирану. Это американцы ужесточали санкции в отношении Исламской Республики. Даже западные аналитики называли сдержанную линию Тегерана "политикой максимального терпения".

Убийство генерала Сулеймани стало последней каплей, и терпение у Ирана иссякло. Тем не менее Тегеран хочет избежать серьезного вооруженного противостояния. Однако иранцы не смогут контролировать эмоции тех союзных им группировок в регионе, которые, возможно, также захотят отомстить за смерть популярного генерала. А это может привести к новым сюрпризам. Что касается Дональда Трампа, то он оказался в сложной ситуации, из которой не так просто выйти. Победителем его считают только его сторонники. В самих США звучит масса критики по поводу ликвидации иранского генерала. Трампа ругают за то, что он не посоветовался с конгрессом. Трампу припоминают, как за последние два года он отправил в отставку многих профессионалов по Ближнему и Среднему Востоку только потому, что они не разделяли его мнения по различным вопросам. И окружение президента США в последние дни постоянно оправдывается. Победители себя так не ведут.

Наконец, убийство генерала Сулеймани окончательно похоронило "ядерную сделку". В ближайшее время шансов на диалог Вашингтона и Тегерана по этой проблеме нет. Через какое-то время возможны попытки, особенно со стороны европейцев, возобновить переговоры на этот счет, но пока все достижения по ядерной программе Ирана, которые были достигнуты ценой серьезных дипломатических усилий, сведены на нет. На этом фоне все последние визиты президента Владимира Путина в регион Ближнего и Среднего Востока показывают, что в России видят предсказуемого и понятного партнера со своими принципами. Это выглядит очень выигрышно на фоне взбалмошной и непредсказуемой политики Дональда Трампа. Но в целом ситуация в регионе несет в себе очень большие риски для всех без исключения. Поэтому снижение напряженности отвечает интересам России в той же степени, что и интересам других стран, прежде всего в Европе.