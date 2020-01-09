В Токио одновременно с нетерпением и небольшим раздражением ждали пресс-конференцию бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Японские власти, по всей видимости, тщательно готовились к ответу на выпады беглого бизнесмена. Об этом свидетельствует моментальная реакция местных властей.

Топ-менеджер закончил отвечать на вопросы журналистов, когда в японской столице было глубоко за полночь. Несмотря на поздний час, министр юстиции Японии Масако Мори решила не откладывать до утра свой выход к СМИ. Она назвала побег Карлоса Гона "непростительным поступком в рамках законодательной системы любой страны". По словам главы ведомства, нападки бывшего главы Nissan на японскую судебную систему основаны на ложных утверждениях.

"Если обвиняемому есть что сообщить по его уголовному делу, он должен предоставить свои аргументы в японском суде, подкрепив их конкретными доказательствами", - заключила госпожа Мори, очевидно, приглашая предпринимателя вернуться в Японию.

Карлос Гон 8 января впервые появился на публике после загадочного исчезновения с японской территории. Бизнесмен лично редактировал список журналистов, которые могли присутствовать на его пресс-конференции в Бейруте. Топ-менеджер обвинил японское правосудие в необъективности, пожаловался на грубое нарушение своих прав. По мнению Гона, дело в его отношении было сфабриковано в результате сговора представителей японского бизнеса и высокопоставленных чиновников. Гон подчеркнул, что бежал не от суда, а от политического преследования.

Еще в ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован токийской прокуратурой за финансовые махинации. Топ-менеджера обвинили в том числе в уходе от уплаты налогов и посадили в одиночную камеру.

Газета "Асахи симбун" показала фото крохотного помещения из трех татами (площадь около пяти с половиной квадратных метров. - Прим. "РГ") с небольшим окном, раковиной и унитазом в углу. При этом спать предприниматель должен был на полу, предварительно расстелив себе традиционный японский футон. Издание запечатлело и скудный завтрак арестанта, состоявший из лапши и небольшого перекуса. Адвокаты приложили немало усилий, прежде чем Карлос Гон смог переместиться в камеру с привычной для европейского жителя кроватью.

В тюрьме существовал жесткий распорядок: подъем строго в 7 часов утра, отбой - в 9 вечера. Ходить в душ разрешалось не чаще двух раз в неделю, а прогулки только по 30 минут в день. Помимо этого обвиняемого ежедневно допрашивали.

Весной прошлого года защите удалось убедить суд отпустить Карлоса Гона под залог в 14 миллионов долларов США. Бизнесмену запрещалось покидать японскую территорию. Адвокаты забрали на хранение у него три паспорта (Карлос Гон имеет гражданство Франции, Бразилии и Ливана. - Прим. "РГ") и стали ждать очередного судебного заседания, которое планировалось провести в апреле 2020 года.

По всей видимости, 65-летний предприниматель не захотел больше мириться с таким положением дел и решил встретить 2020 год в совершенно иных условиях.

Карлос Гон накануне праздника, когда вся Япония ушла на длительные выходные дни, поверг в шок местную полицию. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, 29 декабря при загадочных обстоятельствах покинул территорию островного государства.

Его побег окутан тайной и больше напоминает остросюжетный фильм. Топ-менеджеру помогали как минимум трое зарубежных граждан, двое из которых американцы. По сведениям журналистов, одним из них был отставной спецназовец армии США 59-летний Майкл Тейлор, ныне сотрудник частной охранной компании.

В свою очередь Карлос Гон 29 декабря около 14.30 по местному времени вышел из дома. Видео с ним просочилось в СМИ. На кадрах мужчину сложно опознать, он одет в черную куртку, брюки и шапку. Лицо бизнесмена закрыто маской.

Примечательно, что за Гоном не вели слежку. Его делом занималась токийская прокуратура, которая не располагает штатом "топтунов". Полиции же подобных указаний никто не давал. Передвижение топ-менеджера пыталась контролировать компания Nissan, которая наняла для этого частных сыщиков. Но автомобильной корпорации пригрозили судом, после чего пришлось снять наблюдение.

Сначала пешком, а затем на такси Карлос Гон добрался до района Роппонги, где встретился с американцами. Позже было установлено, что в этот момент с ними был еще один иностранный гражданин. Личность последнего пока не установлена. Через некоторое время Гон и двое американцев на такси доехали до железнодорожной станции Синагава и на скоростном поезде отправились в Осаку.

Примерно в 20.00 по местному времени все трое вошли в гостиницу рядом с аэропортом Кансай, где гражданами США был предварительно снят номер. Чуть позже американцы покинули отель. Они вышли на улицу с двумя тележками, на которых лежали большие коробки от музыкального оборудования.

Мужчины появились с багажом в аэропорту Кансай около 22.00 и после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный груз при этом досмотру не подвергался и даже не просвечивался рентгеном. Как отмечает пресса, в Японии существует практика, в соответствии с которой по договоренности с капитаном частного воздушного судна багаж могут не проверять. Правила ужесточили только после инцидента с Гоном. Самолет в районе 23.00 благополучно вылетел в Стамбул.

С тех пор Карлоса Гона в Японии никто не видел. Следствие полагает, что бизнесмен был в одной из коробок американцев. Некоторые газеты написали, что в ящике просверлили отверстия. Очевидно, чтобы Карлос Гон мог нормально дышать. После прибытия в Турцию топ-менеджер пересел в другой самолет и благополучно добрался до Ливана. Карлос Гон ранним утром 30 декабря сошел с трапа воздушного судна в Бейруте. Он прилетел туда турецким бизнес-джетом, на борту которого было четверо граждан Турции, двое из которых пилоты.

Как отмечают СМИ, только на организацию побега Карлоса Гона из Японии потребовалось несколько миллионов долларов США. Спецы, которые провели столь изящную и в то же время рискованную операцию, по всей видимости, получили внушительный гонорар.

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В настоящее время правоохранители из Страны восходящего солнца пытаются установить причастность других лиц к исчезновению Карлоса Гона. Они тщательно обыскали его дом в Токио и попытались конфисковать компьютер японского адвоката Карлоса Гона. По некоторым данным, оказать существенную поддержку бизнесмену в организации побега могла его жена Кэрол. Она встречала своего супруга в Бейруте. Японская прокуратура уже объявила охоту на женщину. Пока ордер на ее арест выдан только за дачу ложных показаний.

Японские власти намерены добиваться выдачи Карлоса Гона. Соответствующий запрос направлен в Интерпол. При этом ливанский лидер пообещал оказать содействие Токио в расследовании инцидента.