Как в Саудовской Аравии проводят Суперкубок Испании

В эти дни Саудовская Аравия как никогда заметна на спортивной карте мира. Совсем недавно в Джидде, втором городе страны после столицы Эр-Рияда, стартовало знаменитое ралли "Дакар", а сейчас там проходит турнир за Суперкубок Испании. Первым его финалистом стал мадридский "Реал", одолевший "Валенсию", - 3:1. Другой полуфинал "Барселона" - "Атлетико" завершился вчера поздно вечером. Финал намечен на 12 января.

Выносить розыгрыш национального трофея за пределы страны в футболе идея не новая. Итальянцы ее эксплуатируют с 1993 года, когда "Милан" и "Торино" разыграли Суперкубок страны в Вашингтоне. С тех пор обладатель этого трофея определялся в Пекине, Шанхае, катарской Дохе и той же Джидде. Последний матч за Суперкубок Италии прошел в Эр-Рияде.

Чтобы провести Суперкубок за рубежом, испанская федерация даже поменяла формат розыгрыша трофея. Раньше его обладатель выяснялся по итогам двух встреч между победителем Кубка Испании и чемпионата страны. Теперь это полноценный мини-турнир, в который отбираются участники прошлогоднего финала Кубка Испании плюс две команды, занявшие наиболее высокие места в Примере.

В Испании хватало противников проведения турнира в Саудовской Аравии. Но, судя по всему, решающим стал финансовый фактор. За право принять Суперкубок Испании у себя в ближайшие три года шейхи заплатили 120 млн евро.

Приключения испанцев в Саудовской Аравии начались с курьеза. Водитель автобуса с игроками "Барселоны" перепутал стадионы, а потом команда попала в жуткую пробку. Из-за нее пришлось перенести предматчевую пресс-конференцию рулевого "Барсы" Эрнесто Вальверде и полузащитника каталонцев Серджи Бускетса.

Что касается первого полуфинала, он запомнился большим количеством женщин на трибунах арены "Кинг Абдулла" (испанская федерация настояла, чтобы доступ на матч для представительниц прекрасного пола был свободным) и голом прямым ударом с углового хавбека "Реала" Тони Крооса.