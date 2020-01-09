События года 2019

События года
Проект: События года 2019
Рубрика: Общество

09.01.2020 13:46
Текст: Мария Агранович

Какие места занимают российские вузы в международных рейтингах

По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия сегодня входит в шестерку стран-лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета (МГУ) на Воробьевых горах в Москве. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Значит, многие иностранные студенты, выбирая свою образовательную траекторию, отдают предпочтение именно российским вузам. И это не случайность: наши университеты активно прописываются в самых престижных мировых образовательных рейтингах. Три российских вуза вошли в топ-100 авторитетного Times Higher Education (THE) по физике, четыре - в топ-500 старейшего Шанхайского рейтинга. А в рейтинге агентства QS по вузам стран Восточной Европы и Центральной Азии наши университеты и вовсе заняли весь "пьедестал".

Наши в Шанхае

Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года. Он наиболее сложен для российских вузов, так как 30 процентов его общей оценки зависит от количества лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди выпускников или сотрудников университетов. Поэтому российское "представительство" здесь обычно не такое многочисленное, в сравнении с другими рейтингами. В 2019 году в шанхайский список из тысячи университетов попали 11 российских вузов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Лидер здесь МГУ им. Ломоносова. Как и в прошлом году, он остается "резидентом" топ-100, занимая 87 место. Еще три российских вуза - СПбГУ, Новосибирский госуниверситет и МФТИ разместились в топ-500. В группе 601-700 оказался МИФИ, который ранее не входил даже в список кандидатов. В группе 701-800 - Уральский федеральный университет, в группе 801-900 - сразу четыре вуза: Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, питерский Университет ИТМО и МИСиС. Также в числе вузов-участников рейтинга - Высшая школа экономики, в группе 901-1000.

Британская оценка

Рейтинг от британского издания Times Higher Education - один из самых популярных в России. Кроме общего, или, говоря языком специалистов, институционального, THE выпускает рейтинги вузов по отдельным предметным областям. В сентябре 2019 года THE представило результаты общего рейтинга на 2020 год. В списке более 1300 университетов из 92 стран. Российская высшая школа представлена 39 университетами.

Фото: iStock
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Тройка лучших российских вузов неизменна здесь уже второй год подряд. На первом месте среди россиян МГУ им. Ломоносова (189-я позиция). На втором - МФТИ (позиция 201-250). Третье место у Высшей школы экономики (позиция 251-300). В топ-500 представлены также МИФИ (401-500) и Университет ИТМО (401-500), переместившийся из группы 501-600. В этой группе от России Новосибирский госуниверситет. В группу 601-800 вошли Казанский федеральный университет, МИСиС, Санкт-Петербургский госуниверситет, Томский политехнический университет. В последней части первой тысячи - МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский горный университет и РУДН. Новичком рейтинга THE-2020 стал Южно-Уральский госуниверситет, войдя в категорию 1001+.

При составлении предметных рейтингов THE вузы оценивают по пяти направлениям: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Предметный подход

В предметных рейтингах THE у России разнятся. В разделе "Физика" в сотне лучших - два российских вуза: МФТИ и МГУ им. Ломоносова. Лидер российской таблицы - МФТИ - занимает 45 позицию в мире, МГУ - 81 место. Оба вуза, по сравнению с прошлым годом, поднялись на несколько пунктов вверх, причем Физтех сохраняет место в топ-50 уже третий год подряд. Всего в мировом рейтинге THE по физике 33 российских вуза. В российской десятке лучших МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, питерский Политех, Университет ИТМО, СПбГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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"Компьютерные науки (информатика)" - 17 российских вузов. В сотне лучших - питерский ИТМО (74 место) и МФТИ (95 место). На третьем месте среди наших, но уже во второй сотне мирового рейтинга - МГУ им. Ломоносова (позиции 101-125). На четвертом месте среди россиян - Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Вуз сделал огромный скачок: теперь он входит во вторую мировую сотню, как и МГУ, а еще год назад был в четвертой. Пятерку российских лидеров замыкает Высшая школа экономики (позиции 301-400). Впервые в рейтинг THE по информатике вошел РУДН - группа 501-600.

"Инженерные науки и технологии" - 34 российских университета. Первое место по России и вторая сотня в мире - у МГУ им. Ломоносова, второе место - у ИТМО. На третьем - СПбПУ Петра Великого, на четвертом - Томский политех, на пятом - Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

"Искусство и гуманитарные науки". Россию представляют шесть вузов. Российский лидер тот же, что и в прошлом году, - МГУ им. Ломоносова. Сейчас он на 72-м месте. В топ-200 сильнейших в этом году вошла Высшая школа экономики, причем вуз сделал серьезный "скачок": с позиций 201-250 в 2018 году перешел в группу 176-200. На третьем месте среди российских вузов - СПбГУ, группа 201-250. В топ-300 представлены Томский госуниверситет и Казанский федеральный университет. И впервые в предметный рейтинг по направлению "Искусство и гуманитарные науки" вошел Уральский федеральный университет, он в топ-400.

"Науки о жизни". Здесь 9 российских вузов. В лидерах МГУ им. Ломоносова - группа 151-175. А МФТИ на втором месте по России и в топ-300 в мире. Также из россиян в рейтинг попали Новосибирский государственный и Казанский федеральный университеты, СПбГУ, Томский государственный и Дальневосточный федеральный университеты и два медицинский вуза - Первый медицинский им. Пирогова и Сеченовский университет.

"Науки о медицине и здоровье". В мировой таблице - 8 российских университетов: МГУ, Казанский федеральный, Томский и Новосибирский госуниверситеты, СПбГУ, Первый мед, РУДН и Сеченовка. "Психология". По этому направлению в рейтинг попали всего три вуза из России. Первое место в России и вторая сотня в мире - у Вышки, далее идут МГУ и СПбГУ.

Стабильное место в топ-100

Рейтинги компания QS составляет с 2004 года, и за это время они стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов. Критериев всего шесть: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости публикаций университетских работников, соотношение количества преподавателей к студентам, доля иностранных преподавателей в вузе и количество иностранных студентов. Кроме глобального рейтинга, QS оценивает вузы и по территориальному признаку.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В 2019 году в глобальный рейтинг QS вошли 1000 университетов мира. Российскую Федерацию представили 25 вузов. В прошлом рейтинге участвовали 27. Два университета, увы, выпали из звездной тысячи, зато те, кто остался, показали отличные результаты. Если еще несколько лет назад мы "кучковались" в группе мест 500-1000, то сейчас уверенно переместились в зону топ-300, топ-400.

Рекордсмен МГУ им. М.В. Ломоносова взял новую высоту и занял 84-е место - это на 6 позиций выше, чем в рейтинге прошлого года. МГУ - единственный российский вуз, который стабильно входит в сотню лучших университетов QS.

На второе место среди "соотечественников" буквально взлетел Новосибирский госуниверситет. 13 позиций вверх - с 244-го места в прошлом году на 231-е в этом! И, кстати, это прецедент: впервые в истории глобального университетского рейтинга QS сменился игрок на втором месте в национальной таблице.

На третьем "призовом" месте у россиян - Санкт-Петербургский госуниверситет. В десятку лучших российских вузов, по версии QS, входят также Томский госуниверситет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, Высшая школа экономики, МИФИ, Уральский федеральный университет и МГИМО.

Лучшие в Восточной Европе

В списке QS "Развивающаяся Европа и Центральная Азия" 350 университетов, 105 - из России. Лидером всего рейтинга и первым среди отечественных вузов стал МГУ им. Ломоносова, который держится на первом месте уже пятый год подряд. На втором месте рейтинга - СПбГУ, на третьем - Новосибирский госуниверситет. Российские вузы не оставили шанса коллегам из других стран и заняли весь пьедестал победителей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В сотню лучших университетов входят также Томский госуниверситет, МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Томский политех, Уральский и Казанский федеральные университеты, МИСиС, Университет ИТМО, СПбПУ Петра Великого, РУДН, Университет Лобачевского, ДВФУ, Самарский университет.

Кстати, по словам регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой, многие российские вузы по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели по параметрам "Репутация среди работодателей" и "Академическая репутация".

- Эти два параметра имеют большое значение, - отметила Зайцева. - Их рост означает, что российские вузы серьезно относятся к нашим рекомендациям.

Всего же в этом рейтинге вузы оцениваются по 10 критериям: кроме академической репутации и репутации среди работодателей важны соотношение преподавателей и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, цитирование, доля иностранных сотрудников и студентов.

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