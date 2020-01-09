Какие места занимают российские вузы в международных рейтингах

По данным Института статистики ЮНЕСКО, Россия сегодня входит в шестерку стран-лидеров по уровню общемировой студенческой мобильности.

Значит, многие иностранные студенты, выбирая свою образовательную траекторию, отдают предпочтение именно российским вузам. И это не случайность: наши университеты активно прописываются в самых престижных мировых образовательных рейтингах. Три российских вуза вошли в топ-100 авторитетного Times Higher Education (THE) по физике, четыре - в топ-500 старейшего Шанхайского рейтинга. А в рейтинге агентства QS по вузам стран Восточной Европы и Центральной Азии наши университеты и вовсе заняли весь "пьедестал".

Наши в Шанхае

Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года. Он наиболее сложен для российских вузов, так как 30 процентов его общей оценки зависит от количества лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди выпускников или сотрудников университетов. Поэтому российское "представительство" здесь обычно не такое многочисленное, в сравнении с другими рейтингами. В 2019 году в шанхайский список из тысячи университетов попали 11 российских вузов.

Лидер здесь МГУ им. Ломоносова. Как и в прошлом году, он остается "резидентом" топ-100, занимая 87 место. Еще три российских вуза - СПбГУ, Новосибирский госуниверситет и МФТИ разместились в топ-500. В группе 601-700 оказался МИФИ, который ранее не входил даже в список кандидатов. В группе 701-800 - Уральский федеральный университет, в группе 801-900 - сразу четыре вуза: Томский госуниверситет, Казанский федеральный университет, питерский Университет ИТМО и МИСиС. Также в числе вузов-участников рейтинга - Высшая школа экономики, в группе 901-1000.

Британская оценка

Рейтинг от британского издания Times Higher Education - один из самых популярных в России. Кроме общего, или, говоря языком специалистов, институционального, THE выпускает рейтинги вузов по отдельным предметным областям. В сентябре 2019 года THE представило результаты общего рейтинга на 2020 год. В списке более 1300 университетов из 92 стран. Российская высшая школа представлена 39 университетами.

Тройка лучших российских вузов неизменна здесь уже второй год подряд. На первом месте среди россиян МГУ им. Ломоносова (189-я позиция). На втором - МФТИ (позиция 201-250). Третье место у Высшей школы экономики (позиция 251-300). В топ-500 представлены также МИФИ (401-500) и Университет ИТМО (401-500), переместившийся из группы 501-600. В этой группе от России Новосибирский госуниверситет. В группу 601-800 вошли Казанский федеральный университет, МИСиС, Санкт-Петербургский госуниверситет, Томский политехнический университет. В последней части первой тысячи - МГТУ им. Баумана, Санкт-Петербургский горный университет и РУДН. Новичком рейтинга THE-2020 стал Южно-Уральский госуниверситет, войдя в категорию 1001+.

При составлении предметных рейтингов THE вузы оценивают по пяти направлениям: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Предметный подход

В предметных рейтингах THE у России разнятся. В разделе "Физика" в сотне лучших - два российских вуза: МФТИ и МГУ им. Ломоносова. Лидер российской таблицы - МФТИ - занимает 45 позицию в мире, МГУ - 81 место. Оба вуза, по сравнению с прошлым годом, поднялись на несколько пунктов вверх, причем Физтех сохраняет место в топ-50 уже третий год подряд. Всего в мировом рейтинге THE по физике 33 российских вуза. В российской десятке лучших МИФИ, Новосибирский госуниверситет, Томский госуниверситет, питерский Политех, Университет ИТМО, СПбГУ, Казанский федеральный университет и Высшая школа экономики.

"Компьютерные науки (информатика)" - 17 российских вузов. В сотне лучших - питерский ИТМО (74 место) и МФТИ (95 место). На третьем месте среди наших, но уже во второй сотне мирового рейтинга - МГУ им. Ломоносова (позиции 101-125). На четвертом месте среди россиян - Санкт-Петербургский политех Петра Великого. Вуз сделал огромный скачок: теперь он входит во вторую мировую сотню, как и МГУ, а еще год назад был в четвертой. Пятерку российских лидеров замыкает Высшая школа экономики (позиции 301-400). Впервые в рейтинг THE по информатике вошел РУДН - группа 501-600.

"Инженерные науки и технологии" - 34 российских университета. Первое место по России и вторая сотня в мире - у МГУ им. Ломоносова, второе место - у ИТМО. На третьем - СПбПУ Петра Великого, на четвертом - Томский политех, на пятом - Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

"Искусство и гуманитарные науки". Россию представляют шесть вузов. Российский лидер тот же, что и в прошлом году, - МГУ им. Ломоносова. Сейчас он на 72-м месте. В топ-200 сильнейших в этом году вошла Высшая школа экономики, причем вуз сделал серьезный "скачок": с позиций 201-250 в 2018 году перешел в группу 176-200. На третьем месте среди российских вузов - СПбГУ, группа 201-250. В топ-300 представлены Томский госуниверситет и Казанский федеральный университет. И впервые в предметный рейтинг по направлению "Искусство и гуманитарные науки" вошел Уральский федеральный университет, он в топ-400.

"Науки о жизни". Здесь 9 российских вузов. В лидерах МГУ им. Ломоносова - группа 151-175. А МФТИ на втором месте по России и в топ-300 в мире. Также из россиян в рейтинг попали Новосибирский государственный и Казанский федеральный университеты, СПбГУ, Томский государственный и Дальневосточный федеральный университеты и два медицинский вуза - Первый медицинский им. Пирогова и Сеченовский университет.

"Науки о медицине и здоровье". В мировой таблице - 8 российских университетов: МГУ, Казанский федеральный, Томский и Новосибирский госуниверситеты, СПбГУ, Первый мед, РУДН и Сеченовка. "Психология". По этому направлению в рейтинг попали всего три вуза из России. Первое место в России и вторая сотня в мире - у Вышки, далее идут МГУ и СПбГУ.

Стабильное место в топ-100

Рейтинги компания QS составляет с 2004 года, и за это время они стали самым популярным в мире источником сравнительных данных об эффективности университетов. Критериев всего шесть: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости публикаций университетских работников, соотношение количества преподавателей к студентам, доля иностранных преподавателей в вузе и количество иностранных студентов. Кроме глобального рейтинга, QS оценивает вузы и по территориальному признаку.

В 2019 году в глобальный рейтинг QS вошли 1000 университетов мира. Российскую Федерацию представили 25 вузов. В прошлом рейтинге участвовали 27. Два университета, увы, выпали из звездной тысячи, зато те, кто остался, показали отличные результаты. Если еще несколько лет назад мы "кучковались" в группе мест 500-1000, то сейчас уверенно переместились в зону топ-300, топ-400.

Рекордсмен МГУ им. М.В. Ломоносова взял новую высоту и занял 84-е место - это на 6 позиций выше, чем в рейтинге прошлого года. МГУ - единственный российский вуз, который стабильно входит в сотню лучших университетов QS.

На второе место среди "соотечественников" буквально взлетел Новосибирский госуниверситет. 13 позиций вверх - с 244-го места в прошлом году на 231-е в этом! И, кстати, это прецедент: впервые в истории глобального университетского рейтинга QS сменился игрок на втором месте в национальной таблице.

На третьем "призовом" месте у россиян - Санкт-Петербургский госуниверситет. В десятку лучших российских вузов, по версии QS, входят также Томский госуниверситет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, Высшая школа экономики, МИФИ, Уральский федеральный университет и МГИМО.

Лучшие в Восточной Европе

В списке QS "Развивающаяся Европа и Центральная Азия" 350 университетов, 105 - из России. Лидером всего рейтинга и первым среди отечественных вузов стал МГУ им. Ломоносова, который держится на первом месте уже пятый год подряд. На втором месте рейтинга - СПбГУ, на третьем - Новосибирский госуниверситет. Российские вузы не оставили шанса коллегам из других стран и заняли весь пьедестал победителей.

В сотню лучших университетов входят также Томский госуниверситет, МФТИ, ВШЭ, МИФИ, Томский политех, Уральский и Казанский федеральные университеты, МИСиС, Университет ИТМО, СПбПУ Петра Великого, РУДН, Университет Лобачевского, ДВФУ, Самарский университет.

Кстати, по словам регионального директора QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зои Зайцевой, многие российские вузы по сравнению с прошлым годом улучшили свои показатели по параметрам "Репутация среди работодателей" и "Академическая репутация".

- Эти два параметра имеют большое значение, - отметила Зайцева. - Их рост означает, что российские вузы серьезно относятся к нашим рекомендациям.

Всего же в этом рейтинге вузы оцениваются по 10 критериям: кроме академической репутации и репутации среди работодателей важны соотношение преподавателей и студентов, количество публикаций на одного сотрудника, международные научные связи, влияние университета в интернете, доля сотрудников со степенью PhD, цитирование, доля иностранных сотрудников и студентов.