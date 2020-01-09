Выставка потребительской электроники Comsumer Electronics Show (CES) проходит в США с 1967 года. Именно на ней миру были показаны первые видеомагнитофон и видеокамера, CD-проигрыватель, игровая приставка Xbox. Нынешняя CES, завершающаяся 10 января, позволяет представить, какими гаджетами человечество будет пользоваться в будущем.

Смартфон на бумаге

Необычные смартфоны продолжают свое шествие по планете. Компания Hisense представила умный телефон Color с дисплеем на базе электронных чернил - примерно таким же, какой устанавливается в электронные книги вроде PocketBook или Kindle. С одной лишь разницей - этот экран яркий и цветной. Использование такого дисплея позволит радикально повысить время работы смартфона от батареи - дело в том, что энергия тратится только на смену картинки, но не на ее отображение.

Конечно, на Hisense Color нельзя будет играть в игры, но он сможет открывать веб-сайты, ленту "ВКонтакте" и Instagram, поможет общаться в мессенджерах. Для тех, кто не нуждается во всех достижениях цивилизации под одним корпусом, - это находка. А время его автономной работы будет исчисляться не часами, а неделями.

Все удачно складывается

Не успели мы привыкнуть к складным смартфонам вроде Samsung Galaxy Fold, как мир принялись захватывать ноутбуки с гибкими экранами. Они используют тот же подход, что и смартфоны, - в корпусе, который раскрывается и закрывается наподобие книги, спрятан большой гибкий дисплей.

Гаджет Lenovo ThinkPad X1 Fold позиционируется как "первый складной ПК". В разложенном состоянии размер светодиодной матрицы составляет 13,3 дюйма - ноутбук может использоваться как большой планшет для дизайнерских задач. Стоит слегка согнуть его и прикрепить клавиатуру на магнитах - превращается в компактный ноутбук.

Впрочем, клавиатура может быть и виртуальной - тогда она займет нижнюю часть экрана. Стоимость новинки, конечно, будет немаленькой - 2499 долларов, или более 150 тысяч рублей.

Очевидно, производители поняли, что за складными экранами будущее. Вместе с Samsung гибкий планшет-ноутбук показала компания Dell. Ее Concept Ori оборудован складным 13-дюймовым дисплеем, в сложенном состоянии занимающим минимум места.

Гнущиеся планшеты выходят на сцену вслед за гибкими смартфонами. Фото: EPA

Шарик, ко мне!

Кто сказал, что электронный домашний помощник должен выглядеть как умная колонка "Яндекса" и стоять на месте? У Samsung другое видение этого устройства - ее домашний ассистент выглядит как теннисный мячик, способный перекатываться с места на место и управлять умным домом.

Крошечный робот по имени Ballie самостоятельно катается по квартире и может, например, открыть шторы, чтобы разбудить хозяина утром, или дать команду умному пылесосу, если на полу обнаружен мусор. Многие задачи выполняются по заранее созданному расписанию, но Ballie понимает речь и выполняет "разовые" просьбы.

В мини-робота встроена камера, которая может делать фото или записывать видео "на память", а также подойдет для наблюдения за помещением.

Робот-помощник "съежился" до размера теннисного мячика. Фото: EPA

Роботы рулят

Возможно, глава Tesla Motors Илон Маск немного расстроился, узнав о том, что Sony тоже разрабатывает электромобиль. Анонс Sony Vision S уже успели назвать одной из самых неожиданных премьер выставки CES.

Машина имеет более 30 датчиков, которые непрерывно оценивают обстановку внутри и снаружи. Внешние определяют расположение объектов, а внутренние следят за состоянием водителя.

Телевизоры скоро полностью избавятся от рамок, а складные смартфоны заполонят весь мир

Автомобиль, по задумке инженеров, должен стать еще одним "смартфоном на колесах" - на встроенных в переднюю панель экранах будут выводиться и карта навигатора (на которой можно будет увидеть друзей, находящихся неподалеку), и экран видеосвязи, и плеер, где включится музыка, присланная через мессенджер.

Sony Vision S оснащается двумя электромоторами, разгоняющими седан до "сотни" за 4,8 секунды. Хочется верить, что машина начнет выпускаться серийно - очень уж удобно и гармонично встроены в него все "смартфонные" функции.

Электромобиль Sony Vision-S - настоящий умный дом на колесах. Фото: EPA

Вне любых рамок

Еще один тренд, который будет только нарастать, - это безрамочность. Избавиться от рамок вокруг дисплея, максимально вписав картинку в окружающий пейзаж, пытаются производители смартфонов, планшетов и, конечно, телевизоров.

Изобретателям из Samsung, кажется, удалось продвинуться в этом чуть дальше остальных - экран телевизора Q500TS занимает 99% передней поверхности, и увидеть рамки можно лишь с минимального расстояния. Еще одна полезная опция - искусственный интеллект, превращающий даже картинку среднего качества в изображение высокого разрешения.

Еще одна теленовинка - телевизор Sero, способный принимать вертикальное положение. Удобно для чтения ленты соцсетей. А управлять и "лайкать" картинки можно на смартфоне, который работает в связке с телевизором.

Огород на кухне

Весной на балконах появляются кадки с кустами помидоров, свежей зеленью, земляникой. Затем все это великолепие засыхает. Но только не у тех, кто обзавелся умной электронной фермой LG Column Garden.

Этот предмет кухонной техники содержит отсек, в котором поддерживаются необходимый температурный режим, освещение и влажность, благодаря которым свежая зелень и овощи доступны круглый год.

Конечно, большого урожая с такого "приусадебного участка" не собрать, но многим горожанам простой способ выращивания зелени наверняка придется по вкусу - трав и овощей хватит для небольшой семьи. Управлять небольшой "кухонной фермой" тоже можно прямо со смартфона.