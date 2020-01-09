Книга Маргариты Симоньян "Черные глаза" бьет рекорды продаж

Сборник рассказов "Черные глаза", Маргарита Симоньян, Абрис, 2020

Новая книга журналиста и главного редактора телеканала Russia Today была представлена под занавес 2019-го и буквально за полтора месяца успела стать хитом и наделать много шума - сборник рассказов сходу вышел в лидеры рейтингов книжных магазинов столицы, опередив творения Виктора Пелевина и Мишеля Уэльбека. Тираж "Черных глаз" распродали в первые три дня после выхода из печати. В издательстве, конечно, обрадовались, но расслабляться было некогда - новые экземпляры пришлось печатать в срочном порядке.

"Черные глаза" - вторая книга Симоньян. В 2010-м у нее вышел дебютный роман "В Москву!"

И если представители книжных магазинов назвали произошедшее "уникальным стартом короткого жанра, не имеющим аналогов за последние годы", то глава Роспечати Михаил Сеславинский и вовсе включил книгу Симоньян в свой личный топ по итогам года наравне с "Брисбеном" Евгения Водолазкина и романом "Дети мои" Гузель Яхиной.

- Сборник очень сочных рассказов "Черные глаза" я прочитал взахлеб, за четыре часа от корки до корки, наслаждаясь языком, наслаждаясь южным колоритом ее родины - Краснодарским краем и Сочи, - так объяснил он свой выбор.

"Черные глаза" - второе творение Маргариты Симоньян. В 2010-м она уже выпустила провинциальный роман "В Москву!", но если в нем образ главной героини Норы все-таки отчасти выдуманный, то теперь повествование ведется от лица самой Маргариты - молодой журналистки, работающей на кубанском телеканале, но мечтающей во что бы то ни стало вырваться на передовую профессии.

Что-то из нового произведения подчас очевидно копирует строки из дебюта, но это можно понять - воспоминания и есть воспоминания. Что понять нельзя, так это невообразимо длинные предложения - чтобы прочесть и, главное, понять их, надо вдохнуть поглубже. Причем несколько раз. За это автору, впрочем, хорошенько досталось: особо дотошные даже подсчитали, что самое длинное предложение в сборнике занимает почти страницу и состоит из 198 слов. До рекорда Льва Толстого чуть-чуть - у него в "Войне и мире" есть предложение в 229 слов, шутят читатели.

Недоумение вызывают и некоторые пассажи. Ну вот, например: "Выйдя из моря в пленительных мокрых ресницах, я присела на гальку". В попытке насытить повествование образностью автор местами явно перегибает палку. И это при том, что колорита в книге достаточно - он сам по себе способен раскрасить рассказ и безо всяких там "пленительных мокрых ресниц".

Но вообще, если снисходительно закрывать глаза на все это, читать "Черные глаза" приятно. И, как человек выросший в том же Краснодарском крае и закончивший тот же журфак, заверяю - атмосфера передана почти идеально. Так что иногда хочется подпрыгнуть - да-да, так и есть!

Кстати, крупный российский телеканал уже обсуждает с автором вопрос об экранизации нескольких рассказов из сборника: "Один рассказ я отправила им еще несколько лет назад, но после выхода книги стало понятно, что тут есть потенциал для чего-то большего, чем короткая киноновелла...", - рассказала Симоньян.

Кстати

Какие книги разошлись многотысячными тиражами в 2019 году?

"В метре друг от друга", Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис - 100 тысяч экземпляров

"Безмолвный пациент", Алекс Махаэлидес - 89 тысяч экземпляров

"Наполеонов обоз": "Белые лошади", Дина Рубина - 88 тысяч экземпляров

"Нож", Ю Несбё - 69,5 тысячи экземпляров