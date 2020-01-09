КСИР Ирана: Целью ударов по базам США не было убийство американских солдат

Воздушные удары по военным базам США в Ираке были направлены не на убийство солдат США, а на нанесение ущерба американской военной инфраструктуре. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР Ирана Али Амир Хаджизаде.

"Этими ударами мы не стремились к убийству солдат, а лишь к уничтожению военной техники", - сказал военный в эфире иранского ТВ.

По его словам, если бы Иран стремился к уничтожению живой силы противника, то убитые американские солдаты в результате ударов исчислялись бы сотнями или тысячами.

Хаджизаде предупредил, что КСИР Ирана готов и дальше пропорционально отвечать на агрессию внешних врагов. При этом он назвал убийство генерала Касема Сулеймани "одной из стратегических и исторических ошибок США".

Напомним, ночью 8 января КСИР атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты. В Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. В Иране заявили, что атаки являются ответом на спецоперацию Пентагона в ночь на 3 января в аэропорту Багдада, в результате которой был бит глава спецподразделения "Кудс" КСИР Ирана Касема Сулеймани.