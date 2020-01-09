Ласицкене и Шубенков отказались посещать заседание президиума ВФЛА

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики, в состав которой входят Мария Ласицкене и Сергей Шубенков, провели заседание, где было принято решение отказаться от посещения президиума ВФЛА. Также они рекомендуют изменить дату выборов главы организации.

В четверг состоялось заседание комиссии атлетов ВФЛА, на котором было принято несколько рекомендаций. Главная - о переносе даты выборов нового руководства Всероссийской федерации легкой атлетики, которая была назначена на 28 февраля. Комиссия атлетов рекомендовала провести выборы не позднее 12 февраля, сообщается в Ingstagram комиссии.

Кроме того, руководству ВФЛА рекомендовано расширить состав комиссии атлетов до 9 человек, включив в состав "Гатауллина Р.А., Ядгарова И.Т., Ахмадеева Р.Р., Шкуренева И.Ю.", - говорится в опубликованном документе.

Также участники заседания рекомендовали вынести на ближайшую конференцию ВФЛА "вопрос об изменении Положения о комиссии спортсменов и введении председателя комиссии спортсменов ВФЛА в состав Президиума ВФЛА с правом голоса (со всеми необходимыми изменениями в Устав ВФЛА)", - говорится в сообщении.

На пост председателя комиссии атлетов рекомендован известный в прошлом прыгун с шестом Родион Гатаулин. Также было решено отказаться от предложения руководства ВФЛА о посещении членами комиссии спортсменов заседания президиума федерации, который состоится в Москве 10 января.

Кроме того, члены комиссии атлетов приняли решение повторно отправить руководству ВФЛА открытое письмо, опубликованное 29 декабря прошлого года с просьбой публично ответить на все вопросы.