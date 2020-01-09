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09.01.2020 04:40
Рубрика: В мире

Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных

Фото: Oakbank Balhannah CFS via AP Фото: Oakbank Balhannah CFS via AP
Фото: Oakbank Balhannah CFS via AP

Более миллиарда животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров, бушующих с октября прошлого года. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала пресс-служба университета Сиднея.

Фото: REUTERS
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Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь с 480 миллионов до более чем 800 миллионов. А на общенациональном уровне потери дикой природы превысят миллиард животных, пишет ТАСС.

В исследовании в качестве стартовых были использованы данные Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. На их основе сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных и вычислили приблизительный показатель количества погибших зверей на единицу площади сгоревшего леса. Подчеркивается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок, и с учетом изменений в популяции, число погибших может оказаться намного выше.

По оценкам WWF Australia, около 1,25 миллиарда животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 миллиона гектаров леса по всей Австралии. Эта цифра включает в себя тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс, а также многие другие редкие виды.

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