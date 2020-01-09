"Летчики" разозлили Овечкина

"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:3. Лидер "столичных" Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.

Основные события матча между "Филадельфией" и "Вашингтоном" развернулись в первом периоде. Уже на четвертой минуте встречи Трэвис Конекны вывел "летчиков" вперед. Гости на это ответили точными бросками Никласа Бэкстрема и Якуба Враны, которому ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

И все же удержать лидерство до перерыва "Вашингтону" не удалось. Роберт Хегг сумел во второй раз в матче огорчить команду Овечкина. Во втором периоде Кевин Хейз вывел "летчиков" вперед.

"Столичные" пытались переломить ход встречи, но в этот день игра у них не шла. В какой-то момент Александр Овечкин выместил всю злость на игроков "Филадельфии", проведя пару силовых приемов и приняв участие в небольшой стычке сразу с двумя игроками "Флайерз".

В итоге "Вашингтон" все же уступил 2:3, однако продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 65 очков в 45 матчах.