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09.01.2020 07:35
Рубрика: Спорт

"Летчики" разозлили Овечкина

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" уступил "Филадельфии" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:3. Лидер "столичных" Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями.
Фото: AP Photo/Matt Slocum Фото: AP Photo/Matt Slocum
Фото: AP Photo/Matt Slocum

Основные события матча между "Филадельфией" и "Вашингтоном" развернулись в первом периоде. Уже на четвертой минуте встречи Трэвис Конекны вывел "летчиков" вперед. Гости на это ответили точными бросками Никласа Бэкстрема и Якуба Враны, которому ассистировал российский форвард Евгений Кузнецов.

Второй отказ Овечкина играть в Матче звезд обеспокоил руководство НХЛ

И все же удержать лидерство до перерыва "Вашингтону" не удалось. Роберт Хегг сумел во второй раз в матче огорчить команду Овечкина. Во втором периоде Кевин Хейз вывел "летчиков" вперед.

"Столичные" пытались переломить ход встречи, но в этот день игра у них не шла. В какой-то момент Александр Овечкин выместил всю злость на игроков "Филадельфии", проведя пару силовых приемов и приняв участие в небольшой стычке сразу с двумя игроками "Флайерз".

В итоге "Вашингтон" все же уступил 2:3, однако продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 65 очков в 45 матчах.

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