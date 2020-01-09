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09.01.2020 18:51
Рубрика: Власть

Посредники мира

Лидеры России и Турции призвали к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке
Текст: Владимир Кузьмин (Стамбул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8056)
Перед запуском газопровода "Турецкий поток" 8 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу, по итогам которой лидеры выступили с совместным заявлением по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Операцию США против иранского генерала Касема Сулеймани лидеры России и Турции назвали актом, подрывающим безопасность и стабильность в регионе. "Мы глубоко обеспокоены эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака", - говорится в документе.

Президенты призвали все стороны конфликта действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам

Говоря об атаке Ирана на военные базы коалиции в Ираке, лидеры отметили, что обмен ракетными ударами и использование силы любой стороной не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности, не отвечая ничьим интересам. "Мы всегда выступали против иностранного вмешательства и межобщинных конфликтов. В этой связи мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности и призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам", - подчеркнули президенты.

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Политический процесс необходим для достижения мира и стабильности в Ливии. Президенты России и Турции в качестве посредников призвали противоборствующие стороны гражданского конфликта прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, "незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну". "Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принимать решения относительно будущего своей Родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения", - гласит совместное заявление.

По ситуации в Сирии Путин и Эрдоган подтвердили приверженность сохранению суверенитета, независимости, политического единства и территориальной целостности этого государства. Они вновь акцентировали внимание на решимости бороться с терроризмом и противодействовать сепаратистским повесткам в Сирии. Также подчеркивается, что в Идлибской зоне деэскалации необходимо установить спокойствие "путем полного выполнения всех договоренностей".

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