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09.01.2020 13:06
Рубрика: Общество

Малышева рассказала, как ей удалось остановить развитие рака

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущая Елена Малышева рассказала о своем опыте защиты от рака. Несколько лет назад ей удалили три предраковых полипа, написала ведущая в посте на своей страничке в Instagram.

Фото: iStock
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Малышева написала, что ее путь - это "предупредить и не допустить" болезнь. Удалив предраковые полипы, она защитила себя от рака толстого кишечника. Последний раз ведущая делала гастроскопию полгода назад. Тогда у нее нашли эрозии в пищеводе и желудке. Однако последнее обследование показало, что эрозии зажили.

Малышева также порекомендовала всем сделать гастро и колоноскопию и не ждать симптомов болезни, чтобы пойти к врачу.

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У каждого свой путь борьбы с раком. Мой путь - предупредить и не допустить!!! Именно поэтому я все делаю заранее. Я защитила себя от рака толстого кишечника, удалив три предраковых полипа несколько лет назад. И я очень серьезно лечу рефлюксную болезнь (изжогу). За все это огромная благодарность моему любимому доктору - Игорю Владимировичу Городокину. Он руководит клиникой гастроэнтерологии в СЩА и клиникой пищеварения у нас в Москве. В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что ЭРОЗИЯ-ЯЗВА-РАК - это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию! Тогда не будет последней! Сегодня обследование показало, что все мои эрозии зажили. Я постоянно пью НЕКСИУМ в дозе 40 мг. Мы все сейчас обсуждаем трагический уход из жизни доктора Павленко. Сходите и сделайте гастро- и колоноскопию! Это будет ваш ответ раку! аНе ждите симптомов болезни! Сделайте все заранее! Если у вас плохой врач, найдите хорошего. если надо заплатить хорошему доктору, заплатите! Ваша жизнь этого стоит! А если хотите попасть к доктору Городокину, то он точно супер грамотный врач! Записаться на прием можно по телефону: 8(495)268-1212

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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