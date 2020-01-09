Малышева рассказала, как ей удалось остановить развитие рака

Телеведущая Елена Малышева рассказала о своем опыте защиты от рака. Несколько лет назад ей удалили три предраковых полипа, написала ведущая в посте на своей страничке в Instagram.

Малышева написала, что ее путь - это "предупредить и не допустить" болезнь. Удалив предраковые полипы, она защитила себя от рака толстого кишечника. Последний раз ведущая делала гастроскопию полгода назад. Тогда у нее нашли эрозии в пищеводе и желудке. Однако последнее обследование показало, что эрозии зажили.

Малышева также порекомендовала всем сделать гастро и колоноскопию и не ждать симптомов болезни, чтобы пойти к врачу.