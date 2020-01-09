Машины для перевозки заключенных оснастят мигалками

В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в 2020 году более 700 автозаков планируется оснастить мигалками.

"В наступившем году для обеспечения безопасности движения автотранспорта, используемого для перемещения осужденных и лиц, заключенных под стражу, 765 спецавтомобилей типа АЗ оборудуют специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов", - сообщили в пресс-бюро ФСИН.

Как уточняет ТАСС, мигалками оснастят около половины из порядка 1,5 тыс. спецавтомобилей ФСИН для перевозки подозреваемых, обвиняемых и осужденных в населенных пунктах, в основном в крупных городах.