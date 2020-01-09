Сборная России пробилась в полуфинал ATP Cup - командного турнира, который в нынешнем сезоне проводится впервые и проходит в трех австралийских городах: Перте, Сиднее и Брисбене.

На групповом этапе россияне играли в Перте. Там они одолели итальянцев и норвежцев с сухим счетом 3:0, а американцам отдали одно очко в парной встрече, которое не могло повлиять на исход поединка (2:1). В четвертьфинале наши парни - пятая ракетка мира Даниил Медведев и 17-й номер рейтинга Карен Хачанов - во главе с капитаном Маратом Сафиным вышли на аргентинцев.

Даниил Медведев страшен в гневе. Проиграв свою подачу, он сорвался на арбитре, дважды со всей злостью ударив ракеткой по судейской вышке

Карен Хачанов принес сборной России первую победу в матче, который проходил в Сиднее. Гидо Пелья был повержен за 1 час 39 минут - 2:6, 6:7 (4:7). Карен выиграл все четыре одиночки по ходу ATP Cup. Для него это отличный показатель на старте нового сезона. Ведь в прошлом году у него была всего одна победная серия из четырех матчей - в мае 2019-го на "Ролан Гаррос".

- Я завелся во время матча, начал играть более агрессивно, причем все удары попадали в корт. А это важно, когда ты выбираешь атакующий стиль, - рассказал Хачанов в интервью на корте.

Но самое интересное началось во втором матче, где встречались Даниил Медведев и Диего Шварцман. Аргентинец заранее настраивался на серьезное противостояние. "Медведев играет просто замечательно и все мячи кладет в корт, - описывал он соперника накануне четвертьфинала. Первую партию Медведев выиграл со счетом 6:4. Казалось, ничто не помешает ему взять и второй сет и вывести сборную России в полуфинал. Но тут Медведева как подменили. Зрители снова увидели того сумасшедшего русского, который сначала возмутил, а потом влюбил в себя миллионы фанатов тенниса на US Open.

Победу в первой партии Медведев отметил, потрясая указательным пальцем. Мол, я номер один. Такой жест, видимо, не понравился Шварцману. Его, как телезрители могут догадываться, недружелюбная реакция осталась за кадром повторов. Но, проходя мимо аргентинца, Даниил в порыве гнева сопернику ответил. Диего тоже не стал молчать. С вышки тут же соскочил главный судья Мохамед Лайани, который "разнял" теннисистов, а потом попытался успокоить россиянина, который известен своим вспыльчивым характером. За эту вспышку эмоций Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение.

В следующий раз Даниил сорвался уже на арбитре. После того, как Шварцман сделал брейк и повел 4:3 во втором сете, Медведев пошел выяснять у судьи, почему у него предупреждение, а у Шварцмана нет, и два раза ударил ракеткой по вышке. Поскольку у него было уже предупреждение, то россиянина оштрафовали очком. Розыгрыш на подаче соперника начался со счета 15:0.

К счастью, Медведев смог совладать с нервами и все-таки довел эту встречу до победы - 6:4, 4:6, 6:3 - и вывел сборную России в полуфинал ATP Cup. После матча Шварцман и Медведев пожали друг другу руки. А этот срыв Даниила, судя по всему, связан с усталостью.

- Это была самая сложная победа из четырех на турнире, - признался Медведев в интервью на корте. - Я спал, наверное, часов пять за два дня. Началась сказываться акклиматизация. Но я доволен, что смог выиграть. Диего - сложный оппонент. В некоторых моментах я просто ничего не мог поделать: ты бьешь, а он возвращает. Но я продолжал бороться, и это принесло результат.

За выход в финал сборная России поспорит с победителем матча между сербами и канадцами. Они выясняли отношения уже после подписания номера "РГ" в печать - в 2 часа ночи по московскому времени. В любом случае у Медведева и Хачанова будет день отдыха перед следующим поединком.

Для Медведева, кстати, есть еще одна хорошая новость. В понедельник он вновь станет четвертой ракеткой мира. Это значит, что на первом в году турнире "Большого шлема" Australian Open, который стартует 20 января, россиянин попадет в топ-4 посева и не встретится с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем или Роджером Федерером раньше полуфинала.

Между тем

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова, которая сейчас занимает 147-е место в рейтинге WTA, получила уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Не исключено, кстати, что на решение организаторов повлияло желание Шараповой помочь в тушении лесных пожаров, которые бушуют в стране. Россиянка пожертвовала 25 тысяч долларов и передала эстафету сербу Новаку Джоковичу.