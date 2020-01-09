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09.01.2020 17:42
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля

Текст: Роман Маркелов
Минэкономразвития прогнозирует продолжение укрепления рубля в первом полугодии 2020 года, а также закрепление годовой инфляции ниже уровня 3%. Это следует из опубликованного ведомством мониторинга "Картина кредитования".
Фото: pixabay Фото: pixabay
Фото: pixabay

По оценке Минэкономразвития, дальнейшему укреплению рубля будут способствовать сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров. Совокупный спрос в экономике при этом сохранится на низком уровне, считают в ведомстве.

Фото: iStock
Банк России опустил курс евро почти на 1,5 рубля

В 2019 году рубль вырос более чем на 10% к доллару и на 14% к евро. При этом в конце года российская валюта укреплялась вопреки многолетним сезонным традициям. Глава Банка России Эльвира Набиуллина связывала рост курса рубля в конце 2019 года в основном с притоком капитала в российские активы. В начале 2020 года рубль продолжил расти - в первые торговые дни января рубль показал наибольшее укрепление среди валют развивающихся стран (1,2% в паре с долларом и 2,2% в паре с евро). Вечером в четверг курс доллара на Московской бирже колебался возле отметки 61,3 рубля.

Фото: istock
Что будет с курсом рубля в 2020 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин указывал в декабре, что укрепление рубля не всегда однозначно положительное явление и в данном случае оно свидетельствует о низком спросе в экономике. По его словам, правительство ведет работу над решениями, которые могли бы повысить уровень спроса в 2020 году.

В 2019 году уровень инфляции, по данным Росстата, составил 3%. Банк России также ожидает, что в I квартале 2020 года годовая инфляция уйдет ниже уровня 3%. По итогам 2020 года инфляция составит 3,5-4% и останется вблизи цели 4% в дальнейшем, рассчитывают в ЦБ.

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