Мужская сборная России 11 января матчем против Венгрии в шведском городе Мальме стартует на финальном турнире чемпионата Европы-2020, где будут разыграны одна прямая путевка в Токио и еще два места в мировой олимпийской квалификации.

Задача для сборной определена, но какое для ее выполнения место надо занимать на Евро-2020 - зависит не только от нас. Фото: РИА Новости

Впервые в основной стадии чемпионата Старого Света участвуют 24 команды (в последнее время их было 16), и впервые турнир принимают сразу три страны. Помимо Швеции это Австрия и Норвегия. Решающие матчи непосредственно за медали состоятся в Стокгольме 24 и 25 января.

Победитель Евро-2020 получит пропуск на Олимпиаду. Если золото возьмет чемпион мира-2019 сборная Дании, уже имеющая путевку в Токио, то тогда опция переходит к серебряному призеру континентального турнира. С двумя оставшимися для Старого Света местами в олимпийскую квалификацию все еще намного сложнее. По результатам прошлогоднего ЧМ право на участие в дополнительном отборе уже получили Норвегия, Франция, Германия, Швеция, Хорватия и Испания. Таким образом, задача у россиян "плавающая": подопечным Эдуарда Кокшарова для продолжения дальнейшей борьбы за билеты в Японию в самом лучшем случае может хватить и десятого места на Евро-2020, а при наиболее неблагоприятном раскладе есть риск остаться ни с чем, находясь на высокой четвертой позиции в итоговой классификации.

Для начала надо преодолеть барьер первого группового этапа. Помимо полуфиналистов лондонской Олимпиады-2012 мадьяров в нашем квартете "Е" выступают родоначальники гандбола, действующие чемпионы мира и обладатели золота летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро датчане, а также исландцы, в последние годы заметно сдавшие свои позиции. По две лучшие команды от каждой из шести групп выходят во второй раунд Топ-12, где делятся на два секстета. Там для выхода в полуфинал в своих компаниях нужно занимать первые или вторые места.

В преддверии Евро-2020 россияне выступили на турнире в Испании. Там наша команда победила Польшу (30:25), но затем потерпела поражения от Португалии (25:27) и хозяев соревнований (24:32).

На Евро-2020 на матч можно заявлять по 16 гандболистов из общей заявки на 28 фамилий. Ориентироваться будем на состав, который выступал в Испании. Это вратари Грамс ("Дюнкерк", Франция), Заболотин (СКИФ, Краснодар), Киреев ("Мотор", Украина); полевые игроки Корнев, Котов, Андреев, Косоротов, Санталов (все - "Чеховские медведи"), Дибиров, Шишкарев, Атьман, Калараш, Горбок (все - "Вардар", Северная Македония), Сорока ("Мотор"), Ковалев ("Спартак" М), Ермаков ("Динамо, Астрахань), Шкуринский (БГК им. Мешкова, Беларусь), Житников ("Пик", Венгрия).

Где будем смотреть

11 января, суббота, "Матч ТВ"

17.55 Россия - Венгрия. Прямая трансляция.