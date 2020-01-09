МВФ закрывает офис в Афинах: какие проблемы остаются в Греции

Международный валютный фонд - один из главных кредиторов Греции в течение последних 10 лет затянувшегося экономического кризиса в этой стране - закроет свое представительство в Афинах в течение ближайших месяцев. Об этом стало известно по итогам состоявшейся на этой неделе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с руководством фонда. Аналитики указывают на далеко неоднозначные итоги оказанной МВФ "помощи" Греции - стране предстоит рассчитываться с этим международным финансовым институтом и другими кредиторами еще много лет при так и не решенных до конца глубинных экономических проблемах.

Напомним, что 10-летняя греческая долговая эпопея началась в 2010 году. Тогда спасавшие свою разваливающуюся экономику Афины получили первый транш от МВФ и ЕС в размере 110 миллиардов евро в обмен на проведение политики жесткой бюджетной экономики. Она предусматривала сокращение зарплат, пенсий и раздутых госрасходов. Полученный займ и жесткие указания кредиторов, о том как именно реформировать экономику несчастным грекам не помогли. Возросшая долговая нагрузка лишь усугубила накопившиеся проблемы Греции, а отдавать кредит, даже после проведенной в 2012 году частичной реструктуризации, было нечем.

Афинам пришлось вновь идти на поклон к международным кредиторам с просьбой выдать еще 130 миллиардов евро. Многомиллиардная финансовая поддержка и советы западных экономистов опять не привели к улучшению ситуации в экономике Эллады - безработица в 2014 году взлетела до 28 процентов (среди молодежи до 50 процентов), просроченные кредиты населения побили все рекорды, а уровень государственного долга по отношению к ВВП Греции превысил 180 процентов.

В итоге эллины, доведенные до отчаяния бесконечным сокращением зарплат, социальных пособий и пенсий, "пошли налево" - на досрочных парламентских выборах в 2015 году проголосовали за лидера "Коалиции радикальных левых сил" (СИРИЗА) Алексиса Ципраса. В ходе предвыборной кампании он лихо обещал электорату порвать с ненавистным МВФ и осуществить беспощадную "стрижку" долгов. Правда, став премьером Ципрас немедленно позабыл про свои обещания и отправился за новым кредитом - получив от Евросоюза дополнительные 86 миллиардов евро под обязательство еще туже затянуть пояса грекам. Что и было сделано и следующие выборы леворадикал с треском проиграл.

С тех пор нет ни Ципраса, ни его "левого" правительства. Уходит из Греции и МВФ. Но каковы реальные итоги 10-летней работы Фонда с Афинами, которые за последние годы набрали займов на 300 миллиардов евро?

На конец прошлого года государственный долг Греции, по данным Bloomberg, по-прежнему находился на отметке 180,2 процента к уровню ВВП и не имеет тенденцию к снижению. При том, что аналогичный показатель Евросоюза - 80,5 процента. В Брюсселе надеются, что греки все же могут справиться с долговой нагрузкой и госдолг упадет до уровня 100 процентов. Правда, произойдет это по расчетам ЕС лишь к 2041 году.

А директор европейского департамента МВФ Пол Томсен, отвечавший в Фонде за вывод Афин из кризиса, и вовсе шокировал греков своими оценками перспектив восстановления греческой экономики. По его мнению, возвращение уровня безработицы на докризисный уровень ожидается не раньше 2038 года. То есть "светлое экономическое будущее" светит эллинам лишь через 18 лет.

Впрочем, и это время Греции предстоит "потратить с пользой" для МВФ. Даже выполнив всю навязанную ненавистной для рядовых греков "тройкой" (ЕС, МВФ и ЕЦБ) программу чрезвычайно болезненных для населения реформ, Эллада все еще остается под её жестким фискальным надзором. И должна выплатить только МВФ в предстоящие годы 6 миллиардов евро не считая негуманных процентов.

В том числе и для гарантированного возвращения своих займов международные кредиторы, в первую очередь Евросоюз, взяли в 2018 году с Афин обязательство обеспечить явно завышенный профицит бюджета - 3,5 процента до 2022 года и затем в среднем 2,2 процента вплоть до 2060 года. Как пишет Financial Times, такие жесткие рамки не оставляют нынешнему правительству Греции ресурсов на инвестпрограмму и тем самым искусственно ограничивают возможности для роста экономики страны. Неудивительно, что нынешний премьер-министр Кириакос Мицотакис активно добивается от кредиторов поблажек. "Отношения с Фондом не всегда были простыми, но, я думаю, мы согласились по важным вопросам, таким как снижение первичного профицита в 2021 году", заявил Мицотакис в интервью этому английскому изданию.

Новый глава греческого правительства обещает обеспечить в текущем году экономический рост на уровне 3 процентов и его ускорение в следующем. МВФ скептически оценивает столь радужные прогнозы Мицотакиса - в Фонде полагают, что выше 2,3 процентов Греция "не прыгнет", а в следующем рост будет еще ниже.

"Перспективы роста понижены значительным наследием кризиса (высокий госдолг, большие необслуживаемые займы, закредитованные заемщики), низкой производительностью, недостатком инвестиций, слабой культурой платежей и неблагоприятной демографической ситуацией", указал Фонд в конце прошлого года в своей последней оценке нынешнего состояния Греции.

Чем не наглядная иллюстрация оказанной МВФ "помощи" грекам за последние 10 лет?

Прямая речь

Бывший представитель Греции при МВФ Панайотис Румелиотис поделился с "Российской газетой" своими оценками оказанной международными кредиторами экономической помощи Афинам. Известный греческий экономист, ученый и политик, г-н Румелиотис ранее являлся министром экономики Греции и членом Европарламента.

"Изначально допущенные ошибки привели к сегодняшнему кризису. Ведь отказываясь от реструктуризации долга Греции на раннем этапе, международные кредиторы фактически сами сделали его неподъемным для страны, и получилось, что без внешней помощи Афины не смогут расплатиться по долгам.

Проводившаяся по требованию кредиторов политика, связанная в том числе и с повышением налогов, а также реформированием пенсионной системы, спровоцировала рецессию в Греции. Что мы имеем сейчас? Мы потеряли почти 25 процентов ВВП Греции, количество людей, оказавшихся за чертой бедности превысило 3,5 миллиона человек, безработица подскочила до 25 процентов, пенсии за последние пять лет были сокращены на 30-40 процентов.

Кредиторам нужно набраться храбрости и признать, что глубокая рецессия в нашей стране спровоцирована и их требованиями. А ссылки на то, что Греция не проводила предписанных реформ или задерживала их проведение, здесь не работают. Ведь, согласно докладам ОЭСР, наша страна являлась одной из самых быстро реформируемых по сравнению с остальными".