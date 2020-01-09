На улицах Минска появились такси для собак

В Минске 40 автомобилей такси получили дополнительное оборудование для перевозки собак. Гамак для фиксирования животных, освежитель воздуха и стикер "С собакой можно" вручается водителям в рамках городского социального проекта Okidog.

Как сообщает агентство БЕЛТА, гамак для собак крепится к подголовникам переднего и заднего сидений, что позволяет не только фиксировать животное, но и избежать шерсти и пятен в салоне такси. Специальный освежитель воздуха нейтрализует любые запахи. Для того, чтобы воспользоваться услугой, владельцу собаки нужно связаться с диспетчером или оставить комментарий в интернет-приложении "Я еду с собакой".

Как сообщила координатор проекта Анна Тишкевич, главная идея проекта заключается в том, чтобы не создавать какие-то специальные тарифы для собачников, а снабдить таксистов специальным оборудованием и стоимость поездки остается на прежнем уровне.

Предполагается, что до конца года количество такси для собак в Минске увеличится до 100 автомобилей.

Кстати

В Российской кинологической федерации в эксклюзивном комментарии "РГ" отметили, что небольших животных следует заранее приучить к транспортному контейнеру. Для этого можно предлагать собаке лакомство, класть туда любимые игрушки, оставлять открытый контейнер, чтобы она могла заходить и спать в нем. Непосредственно перед поездкой собаку нужно хорошо выгулять, но не кормить. Если поездка длительная, то нужно взять сухой корм и ту воду, которую собака пьет дома, чтобы избежать расстройств пищеварения.